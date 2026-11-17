Граждани и представители на организации от различни обществени сфери се събраха на протест в Триъгълника на властта в София. Демонстрацията се провежда под надслов „Положението не е розово – демокрацията е диалог!“ и е насочена срещу решенията на управляващото мнозинство и липсата на диалог с обществото.

Протестът започна в 18:30 часа на площад „Независимост“. Организаторите обвързват недоволството с проектобюджета за 2027 г., спорни законодателни промени и начина, по който се вземат решенията в държавата.

Образованието и законодателните промени са сред поводите

Сред посочените от организаторите причини е намаляването на относителния дял на средствата за образование в проекта за бюджет за 2027 г. От 4,3% от брутния вътрешен продукт за настоящата година делът е предвиден да бъде 4%, а в тригодишната прогноза се очаква да достигне 3,5% през 2028 г.

Недоволство предизвикват още предложения, свързани с достъпа до архиви и обявяването на принадлежност към структурите на бившата Държавна сигурност, както и други решения, които според протестиращите са приети без достатъчно обществено обсъждане.

В района има засилено полицейско присъствие. Към момента демонстрацията протича мирно. Не са съобщени данни за сблъсъци или задържани участници.

Източници: novini.bg, stolica.bg, boulevardbulgaria.bg