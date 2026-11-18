Народното събрание ще избира 11 членове на Висшия съдебен съвет на 19 ноември. Шестима от тях са предназначени за Съдийската колегия, а петима – за Прокурорската колегия.

До гласуването в пленарната зала са допуснати 21 кандидатури на 20 различни кандидати. Емил Дечев е предложен и за двете колегии. Всеки кандидат ще бъде гласуван поотделно, като за избора му са необходими най-малко 160 гласа – мнозинство от две трети от народните представители.

Парламентарната процедура приключва до 20 ноември

Правната комисия изслуша кандидатите в началото на ноември, след като разгледа документите и допустимостта на номинациите. Пред депутатите кандидатите представиха концепциите си за работата на бъдещия съдебен кадрови орган.

По предварителния график крайният срок за гласуване в пленарната зала е 19 ноември, а цялата процедура трябва да приключи до 20 ноември. Ако не бъдат избрани всички места, законът предвижда Народното събрание да започне нова процедура за оставащите позиции.

Председателят на правната комисия Янка Тянкова заяви при старта на процедурата: „Разтворихме ветрилото и дадохме възможност за по-широк кръг от лица, които да направят номинации на кандидати.“

Професионалните квоти вече започнаха да се попълват

Парламентарният вот е част от процедурата за формиране на нов състав на ВСС. Прокурорите избраха своите четирима представители на 25 октомври – Пламен Петков, Ивайло Илиев, Ивайло Ангелов и Красимира Филипова.

Съдиите излъчиха шестима представители на 8 ноември: Мария Терзийска, Светлана Калинова, Даниела Александрова, Веселка Златева, Васил Петков и Емилия Василева.

Следователите трябва да изберат своя представител на 21 ноември. За мястото се състезават Петко Петков от Националната следствена служба и Бойко Атанасов от следствения отдел на Софийската градска прокуратура.

Така след вота на Народното събрание ще остане да приключи и изборът от професионалната квота, преди да бъде оформен новият състав на съдебния кадрови орган.