Илияна Йотова ще удостои с Почетния знак на президента четирима офицери от Сухопътните войски. Церемонията ще се проведе на 18 ноември от 14:00 часа в Гербовата зала на „Дондуков“ 2.

С отличия ще бъдат наградени генерал-лейтенантът от запаса Иван Добрев, генерал-лейтенантът от запаса Стефан Василев, подполковник Теодор Джунов и подполковник Андрей Василев.

По информация на президентството наградите са за значимия принос на четиримата военнослужещи към развитието на Сухопътните войски, издигането на техния престиж и проявения висок професионализъм в защита на независимостта на България в мирно време.

Награждаването е насрочено в навечерието на бойния празник на Сухопътните войски – 19 ноември. Тази година се отбелязват 141 години от победата на българската пехота при Сливница.

Церемонията ще се състои в президентството, където традиционно се връчват държавни отличия на военнослужещи за професионалния им принос и за ролята им в развитието на Българската армия.

Източници: dariknews.bg