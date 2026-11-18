Турски камион преминава между ограничителните колчета по международния път Русе–Свиленград в района на великотърновското село Самоводене. На видеото се вижда как камионът се разминава с автомобили в насрещното платно. Кадрите са повод за нов сигнал за опасно шофиране, съобщи bTV.

Движението през Самоводене е изключително натоварено, а автомобилите преминават на метри от къщите на жителите. Хората от селото казват, че заснетата ситуация не е изолирана и че рисковите изпреварвания продължават.

Мерките от 2024 г. не са решили проблема

През 2024 г., след серия от сигнали за опасно шофиране и катастрофи, по трасето са поставени ограничителни колчета и е положен нов асфалт. Две години по-късно обаче жителите твърдят, че повечето колчета вече липсват.

По думите им по този участък няма нито една пешеходна пътека. Те посочват и случаи, при които камиони са удряли къщи. Затова настояват за полицейско присъствие, което според тях би ограничило движението с превишена скорост.

Има проект за камера и постоянен контрол

Кметът на Самоводене е заявил, че през годините са давани обещания за постоянен контрол на място и за поставяне на стационарна камера. Изготвен е и проект, но до момента реално са поставени само ограничителните колчета.

„Осигурена е временна организация за безопасност на движението по този път“, заявиха от АПИ.

Жителите очакват допълнителни мерки, тъй като участъкът остава натоварен и преминава непосредствено край жилищата в Самоводене.

Източници: btvnovinite.bg