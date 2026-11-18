Жители на варненския квартал „Аспарухово“ излизат на протест заради свлачището в местността „Карантината“. Те настояват за спешно укрепване на терена и възстановяване на пропадналия път, който остава влошен два месеца след инцидента. Протестът е насрочен за 15 часа, а от Община Варна са заявили, че на място ще присъства техен представител.

Свлачището се активира на 18 септември, когато пътят пропада на метри от намиращите се в района къщи. Заради опасността са евакуирани жители. Хората свързват случилото се с близкия строителен обект, докато според инвеститора основната причина е ВиК авария.

Анализът на земните маси посочва авария на водопровод като основна причина за свличането. В същото време строителните дейности в близост също са допринесли за пропадането. Резултатите от изследванията са обявени около 37 дни след вземането на пробите.

Затруднен достъп до около 300 къщи

Местните жители твърдят, че свличането продължава, а пътят е в още по-лошо състояние. Според тях обходният маршрут е тесен и не позволява нормално разминаване на автомобили. Преминаването на пожарни автомобили, линейки и специализирана техника е силно затруднено, а в района има около 300 къщи.

„От два месеца този път е пропаднал. Процесите вървят, но действия не виждаме. За нас е важно пътят да бъде възстановен възможно най-бързо, защото хората нямат достъп до домовете си“, каза пред NOVA Нели Иванова.

Иванова постави и въпроса за намеренията за изсичане на боровата гора. По думите ѝ дърветата са били изкуствено залесени, за да предпазват района от природни бедствия. Жителите изразяват притеснения и за състоянието на шпунтовата стена, която трябва да укрепва долната част на свлачището.

Кметът: Сроковете за финансиране са пропуснати

Кметът на район „Аспарухово“ Ивайло Маринов заяви, че подкрепя недоволството на хората и призна, че общината не е предприела необходимите действия в срок.

„Днес се навършват два месеца, откакто пътят се срути. Беше обявено бедствено положение. Трябваше веднага да започне работа, а виждаме, че нищо не се прави. Гражданите имат пълното право да недоволстват“, заяви Маринов.

По думите му кризисният щаб е разпуснат след изтичането на 30-дневния срок на бедственото положение. Според районния кмет именно през този период е трябвало да започнат необходимите действия, за да може след това да се търси финансиране от Междуведомствената комисия. Маринов твърди, че сроковете за кандидатстване са пропуснати.

ВиК е осигурило временно водоснабдяване на над 300 имота още вечерта на 18 септември. Тръбата обаче е положена повърхностно и според Маринов съществува риск да замръзне при ниски зимни температури.

Районният кмет настоява за основен ремонт на около 300 метра от пътя, както и за изграждане на тротоар и улично осветление. От Община Варна са заявили, че техен представител ще разговаря с протестиращите на място.

Източници: nova.bg