Момиченце се роди в линейка на път за болницата в Благоевград. Бебето се казва Антония, а майката и новороденото са добре и вече са в благоевградската болница, съобщи bTV.

Случаят е станал в понеделник сутринта. Около 6 часа мъж пристигнал във филиала на Спешна помощ в Железница и казал, че съпругата му започва да ражда. Екипът веднага качил жената в линейката и потеглил към родилното отделение в Благоевград.

Само минути след тръгването раждането започнало в движение. Медицинската сестра Йорданка Йорданова помогнала при появата на детето и прерязала пъпната връв. „Бебето се роди в линейката, в много екстремна ситуация“, разказала тя пред bTV.

Първото раждане в линейка за сестрата

Йорданка Йорданова има 25 години професионален стаж и е работила в неонатологията, но за първи път участвала в раждане в линейка. По думите ѝ най-важното в този момент било родилката да получи помощ и да бъде успокоена.

„Винаги има страх“, казала Йорданова, като обяснила, че екипът носи отговорност едновременно за майката, бебето и всички хора в линейката. Шофьорът бил информиран за случващото се и продължил към болницата в Благоевград.

След пристигането майката и новороденото били приети в родилното отделение. Екипът си благодарил взаимно, че всичко е приключило успешно. За Йорданова това е най-голямото изпитание в професионалния ѝ път досега и случка, която, по думите ѝ, „със сигурност ще остане“ в съзнанието ѝ.

Източници: btvnovinite.bg