България може да излезе от процедурата по свръхдефицит за три години. Това заяви вицепремиерът Атанас Пеканов, който защити проектобюджета за 2027 г. в ефира на „Здравей, България“.

По думите му бюджетът се опитва едновременно да намали разходите, дефицита и новия дълг, но и да увеличи плащанията за семейства, млади хора, лекари, пенсионери и учители. Пеканов определи финансовата рамка като социална, въпреки натиска от Европейската комисия и част от опозицията за ограничаване на разходите.

„Няма такъв случай, в който за една година да стигнеш от 5 до под 3% дефицит“, заяви Атанас Пеканов.

Той посочи, че прогнозата за дефицита през 2026 г. е била 5,7%, но очакването на кабинета е годината да приключи с 5%. Европейската комисия настоява България да предприеме мерки за ограничаване на дефицита, а според Пеканов поетият ангажимент за излизане от процедурата в рамките на три години е изпълним.

Инвестициите и общинските проекти

Вицепремиерът заяви, че в бюджета няма плащания, които не могат да бъдат обяснени. Той отхвърли и твърденията, че всички проекти на общините ще бъдат спрени или че за тях няма да бъдат предвидени средства.

По думите му инвестициите в България през периода януари–август са се увеличили двойно спрямо същия период на предходната година. Пеканов заяви, че наложената на голяма хранителна верига глоба няма да се отрази отрицателно на инвестиционния интерес и че се водят разговори за нови вложения.

„Правителството не води война с веригите. КЗК е независим орган, който провежда такава процедура от две години. Но ние не сме се намесвали“, каза Пеканов.

Той коментира и спора с Михаил Петров, бивш председател на управителния съвет на „Кауфланд“, както и последвалите реакции от представители на „Демократична България“. Според Пеканов правителството е имало основание да отговори на отправените към него критики.

Кредитният рейтинг и икономиката

Пеканов заяви, че кредитният рейтинг на България не е понижен, а са променени само някои параметри на прогнозата. Той се позова на анализ на „Стандард енд Пуърс“, според който няма риск от рецесия, но се отчита ниска безработица и възможност за прегряване на икономиката.

Вицепремиерът посочи отрицателното търговско салдо като проблем, който изисква не само привличане на инвестиции, но и развитие на конкурентно българско производство. Целта според него е страната да изнася повече свои продукти и да намали дисбаланса.

Пеканов определи като манипулация на данни твърденията на Асен Василев, че от допълнителните данъци 46 евро на човек се връщат под формата на социални придобивки, а 290 евро се насочват към „гълъбарника“.

По темата за енергетиката той обясни, че цената се определя от най-скъпия използван ресурс. В България това е природният газ, а недостигът на достатъчно енергия от възобновяеми източници и ядрени централи се компенсира с въглищни мощности и газ.

Вицепремиерът заяви, че правителството няма намерение да замразява доходите в публичния сектор. По думите му обаче социалните помощи трябва да бъдат насочени към хората и групите, които действително се нуждаят от тях.

Източници: nova.bg