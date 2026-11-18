Земетресение с магнитуд 3,7 е регистрирано в района на Смолян в 03:16 часа. Епицентърът е локализиран в непосредствена близост до село Бостина, съобщават от Националния сеизмологичен център към Националния институт по геофизика, геодезия и география на БАН.

Трусът е усетен осезаемо от жители на Смолян и околните населени места. Сигнали за разлюляването са подадени както от областния център, така и от близки села в Родопите. Епицентърът се намира на около 40 километра от Кърджали, на 50 километра от Пловдив и на 170 километра от София.

Във връзка с поредицата от подземни трусове местният кмет Сийка Суркова призова жителите да запазят спокойствие и да си припомнят основните правила за реакция и самозащита при бедствия.

Към настоящия момент от компетентните органи и аварийните служби няма подадени данни за възникнали материални щети или пострадали хора вследствие на земния трус.

Към момента няма съобщения за разрушения или пострадали хора в района на Смолян.

Източници: novini.bg, focus-news.net