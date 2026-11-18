Растежът на разходите на НЗОК за 2027 г. е по-нисък от предходните години, но близо до ръста на номиналния БВП, т.е. отразява задържане на дела им, а не консолидация. Структурата на разходите обаче остава непроменена – болничната помощ и лекарствата формират близо три четвърти от здравноосигурителните плащания и над 70% от увеличението им, а заявеният приоритет на извънболничната помощ и профилактиката не намира достатъчно отражение в разпределението на средствата. В съответствие с позицията на Фискалния съвет по Бюджет 2027 г., реалното задържане на разходите за здравеопазване до 2029 г. следва да се постигне чрез мерки за ефективност, а не чрез ограничаване на достъпа до здравни услуги.

Фискалният съвет определя за приоритетни следните мерки: Преглед на разходите в здравеопазването по подхода, препоръчван от ЕК, с количествени цели и показатели за резултат (сега липсват измерими показатели); Реструктуриране на болничната помощ и пренасочване на дейности към извънболничната помощ; Заплащане на изпълнителите, обвързано с качество и резултати; Намаляване на директните плащания на домакинствата; Резервът от 169 млн. евро (3%) следва да се използва по ясни правила; Ефективност на използване на лекарствата вместо ограничаване; Нов модел на плащане на болниците.

Направеният анализ дава основание на Фискалния съвет да съгласува проекта на Закон за бюджета на НЗОК за 2027 г. при отчитане на рисковете, посочени в становището на Фискалния съвет по ЗДБРБ за 2027 г., като очаква ускоряване на структурната реформа в здравния сектор в посочените области.