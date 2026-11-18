Седем години след тежката верижна катастрофа край Дамяница 17 електронни информационни табла по автомагистрала „Струма“ не показват в реално време дали по трасето има мъгла, намалена видимост или друга опасност, свързана с времето. Въпросът за ефективността им отново излезе на преден план след поредна тежка катастрофа на автомагистрала „Тракия“.

До 20% от тежките пътни инциденти стават при лошо време и влошено качество на настилката, сочат данни на МВР. Намалената видимост е причина за около 4% от катастрофите, но именно при тези произшествия рискът от фатален изход и верижни удари е най-висок.

Катастрофата край Дамяница се повтаря като риск

На 5 февруари 2019 г. гъста мъгла предизвиква верижна катастрофа на АМ „Струма“ край село Дамяница. В сблъсъка участват 28 автомобила, един човек загива, а 14 са ранени.

Опасността в участъка не остава само спомен. В края на януари 2025 г. заради мъгла там стават осем инцидента с повече от десет автомобила. Жертви няма, но поредицата от сблъсъци отново показва колко бързо може да се усложни движението при рязко намаляване на видимостта.

Синът на Валентина Калинова е участвал в един от инцидентите. По думите ѝ той е успял да спре и е включил аварийните светлини, но при пресичането на мантинелата в автомобила му се е ударила друга кола.

Таблата не предупреждават за условията пред шофьорите

„Той е успял да спре, дал е аварийни. В момента, в който пресича мантинелата, в него се удрят и го правят на нищо. Да се пазим не сме научени“, казва Валентина Калинова.

Шофьори, потърсени от БНТ, посочват, че при мъгла скоростта трябва да бъде съобразена с видимостта, а не с максимално разрешените 140 км/ч. Според тях преминаването през участъка изисква особено внимание и по-ниска скорост.

Пътният експерт Иван Кацаров смята, че системата на Агенция „Пътна инфраструктура“ разполага с по-големи технически възможности, но не се използва пълноценно заради неплатени софтуерни лицензи. Той уточнява, че наличните камери са с друго предназначение и сами по себе си не могат да осигурят необходимата информация за мъгла.

„Възможно е да се изгради автоматизирана система. Има специализирани сензори за следене на атмосферното налягане, възникването на мъгли или възможността за появата им, влажността и риска от черен лед“, казва Кацаров.

Според специалистите по високоскоростните пътища трябва да има табла, които подават актуална информация за трафика и метеорологичната обстановка. При критични условия ранното предупреждение може да даде на водачите най-важното — време да намалят скоростта и да реагират преди да попаднат в опасния участък.

Източници: bntnews.bg