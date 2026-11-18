Седем години след тежката верижна катастрофа край Дамяница 17 електронни информационни табла по автомагистрала „Струма“ не показват в реално време дали по трасето има мъгла, намалена видимост или друга опасност, свързана с времето. Въпросът за ефективността им отново излезе на преден план след поредна тежка катастрофа на автомагистрала „Тракия“.
До 20% от тежките пътни инциденти стават при лошо време и влошено качество на настилката, сочат данни на МВР. Намалената видимост е причина за около 4% от катастрофите, но именно при тези произшествия рискът от фатален изход и верижни удари е най-висок.
Катастрофата край Дамяница се повтаря като риск
На 5 февруари 2019 г. гъста мъгла предизвиква верижна катастрофа на АМ „Струма“ край село Дамяница. В сблъсъка участват 28 автомобила, един човек загива, а 14 са ранени.
Опасността в участъка не остава само спомен. В края на януари 2025 г. заради мъгла там стават осем инцидента с повече от десет автомобила. Жертви няма, но поредицата от сблъсъци отново показва колко бързо може да се усложни движението при рязко намаляване на видимостта.
Синът на Валентина Калинова е участвал в един от инцидентите. По думите ѝ той е успял да спре и е включил аварийните светлини, но при пресичането на мантинелата в автомобила му се е ударила друга кола.„Той е успял да спре, дал е аварийни. В момента, в който пресича мантинелата, в него се удрят и го правят на нищо. Да се пазим не сме научени“, казва Валентина Калинова.
Таблата не предупреждават за условията пред шофьорите
Шофьори, потърсени от БНТ, посочват, че при мъгла скоростта трябва да бъде съобразена с видимостта, а не с максимално разрешените 140 км/ч. Според тях преминаването през участъка изисква особено внимание и по-ниска скорост.
Пътният експерт Иван Кацаров смята, че системата на Агенция „Пътна инфраструктура“ разполага с по-големи технически възможности, но не се използва пълноценно заради неплатени софтуерни лицензи. Той уточнява, че наличните камери са с друго предназначение и сами по себе си не могат да осигурят необходимата информация за мъгла.„Възможно е да се изгради автоматизирана система. Има специализирани сензори за следене на атмосферното налягане, възникването на мъгли или възможността за появата им, влажността и риска от черен лед“, казва Кацаров.
Според специалистите по високоскоростните пътища трябва да има табла, които подават актуална информация за трафика и метеорологичната обстановка. При критични условия ранното предупреждение може да даде на водачите най-важното — време да намалят скоростта и да реагират преди да попаднат в опасния участък.
Източници: bntnews.bg
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