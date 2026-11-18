Русия извършва хибридни атаки срещу България още от времето, когато страната е очаквала да стане член на Европейския съюз. Това заяви Меглена Кунева, бивш главен преговарящ с ЕС и първият български еврокомисар, пред журналисти в Европейския парламент в Брюксел.

Кунева участва в тържество по повод 20 години от членството на България и Румъния в ЕС. Събитието е организирано от българския евродепутат Андрей Ковачев от ГЕРБ и Европейската народна партия.

Спорът за блоковете на АЕЦ „Козлодуй“

Коментарът ѝ е в отговор на въпрос дали би се съгласила отново със затварянето на блокове на АЕЦ „Козлодуй“, ако днес трябваше да подпише споразумението за присъединяване.

Кунева припомни, че в меморандум от 1998 г. е било записано първите два блока да бъдат изведени от експлоатация през 2004 г., а другите два – преди влизането на България в ЕС. Правителството на Иван Костов е настоявало затварянето на последните два блока да стане през 2009 и 2011 г.

Тя цитира и покойния вицепремиер и първи преговарящ с ЕС Александър Божков, според когото е била направена проверка на безопасността на блоковете, но те отново са били определени като небезопасни.

„Нали не мислите, че хибридните атаки и дезинформациите са от днес?“, заяви Кунева.

Компенсациите и интересът на Русия

Кунева каза, че не би жертвала европейското бъдеще на България заради отлагане на затварянето. Тя припомни, че през 2005 г. референдуми в две държави от ЕС са отхвърлили Европейската конституция, което е променило политическата атмосфера в Съюза.

По думите ѝ във фонда за компенсация за АЕЦ „Козлодуй“ има милиарди, но точният размер трябва да бъде проверен и съпоставен с евентуалните ползи от продължаването на работата на блоковете.

Кунева заяви, че Русия е имала „огромен интерес“ блоковете да продължат да работят, тъй като това би подкрепило тезата за безопасността на руската ядрена индустрия.

Според нея България е важна заради позицията си на Черно море и ролята си като пример за останалите балкански държави. Затова Кунева призова да не се подценява възможността за дългогодишно хибридно влияние и дезинформация.

Източници: novini.bg