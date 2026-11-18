Хакери са имали скрит достъп до мрежите на българската държавна администрация в продължение на пет години и са изнесли най-малко 130 гигабайта държавни документи. Това съобщи министър Иван Василев, който определи случая като най-продължителния и най-мащабния известен кибершпионаж срещу българската администрация.

Атаката е започнала през 2021 г. Хакерите са достигали до системи, чрез които институциите обменят документи, придвижвали са се между отделни компоненти на инфраструктурата и са събирали чувствителна информация за работата на държавата.

Пробивът е открит през август

„Проверките до момента не са установили компрометиране на лични данни на български граждани“, подчерта Иван Василев.

Неоторизираният достъп е установен през август чрез новата национална система за киберсигурност, която позволява централизирано наблюдение на държавните мрежи. По думите на Василев атаката е останала незабелязана с години, тъй като дотогава средствата за защита са работили поотделно.

След откриването на пробива е сформирана междуведомствена група с експерти от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация, Министерството на отбраната, дирекция „Киберпрестъпност“ на ГДБОП, ДАНС, Държавната агенция „Разузнаване“, Служба „Военно разузнаване“ и Изпълнителната агенция „Инфраструктура на електронното управление“.

В операцията са се включили още „Информационно обслужване“ АД, представители на частния сектор и международни партньори, сред които Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност.

Засегнатите мрежи остават под наблюдение

В първата фаза е установен обхватът на пробива, след което засегнатата среда е изолирана и е затегнат контролът върху достъпа до критичните системи. Прекъснати са каналите, чрез които хакерите са поддържали присъствието си в мрежите.

Всички установени до момента случаи на неоторизиран достъп са прекратени. Екипите продължават да отстраняват слабостите и да въвеждат по-строги правила за достъп.

Засегнатата инфраструктура ще остане под засилено наблюдение в продължение на 90 дни. Целта е да бъдат установени навреме евентуални нови опити за проникване.

Източници: novini.bg