Държавната агенция „Национална сигурност“ и Националната агенция за приходите провеждат съвместна операция в шест града в страната, свързана с фирми за бързи кредити. Това съобщава bTV, позовавайки се на свои източници.
Проверяват се дружества, работещи в сектора на бързото кредитиране. Сред градовете, в които се провеждат действията, са София и Сливен.
Към момента не са обявени официални данни за конкретните компании, които са обект на проверките, както и за евентуално установени нарушения. Няма съобщена информация за задържани лица или повдигнати обвинения.
Не е уточнено и какъв точно е предметът на проверката. Очаква се повече информация за операцията да бъде съобщена на по-късен етап.
Източници: btvnovinite.bg
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