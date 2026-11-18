Държавната агенция „Национална сигурност“ и Националната агенция за приходите провеждат съвместна операция в шест града в страната, свързана с фирми за бързи кредити. Това съобщава bTV, позовавайки се на свои източници.

Проверяват се дружества, работещи в сектора на бързото кредитиране. Сред градовете, в които се провеждат действията, са София и Сливен.

Към момента не са обявени официални данни за конкретните компании, които са обект на проверките, както и за евентуално установени нарушения. Няма съобщена информация за задържани лица или повдигнати обвинения.

Не е уточнено и какъв точно е предметът на проверката. Очаква се повече информация за операцията да бъде съобщена на по-късен етап.

Източници: btvnovinite.bg