Ударите в Черно море вероятно ще продължат, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов пред журналисти в Народното събрание. По думите му България вече е разположила по крайбрежието всички средства, с които разполага за тази задача.

Стоянов заяви, че не вижда съществена промяна в обстановката спрямо преди месец. „Очаквам ударите в Черно море да продължат“, каза министърът.

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Изказването му идва след две спасителни операции в рамките на два дни. На 16 ноември при съвместни действия на Военноморските и Военновъздушните сили са спасени всички 12 моряци от товарния кораб BETUL 8. Ден по-късно са изведени и 19-те души от екипажа на газовоза GAS HUSKY, който е потънал източно от Бяла. Така общият брой на спасените моряци е 31.

Разследва се произходът на дроновете

По въпроса откъде са дроновете Стоянов посочи, че има образувано досъдебно производство. Той подчерта, че Министерството на отбраната не е разследващ орган и че отговорите трябва да бъдат дадени от Военната прокуратура.

„Има ли значение чии са дроновете, ако представляват заплаха за националната ни сигурност?“, попита министърът.

Снимките на безпилотните апарати от последните случаи са изпратени на съюзниците и партньорите на България. До момента от тях няма отговор за произхода на дроновете.

Изключително нелепи са шегите на някои опозиционни лидери в ситуация, при която се губят човешки животи и екипажът от Военноморските сили полага усилия за спасяването на пострадалите. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов пред журналисти.

„За дроновете има досъдебно производство. Отговорът на въпроса чии са трябва да даде прокуратурата, не Министерството на отбраната. То не е разследващ орган. Има ли значение чии са, когато представляват заплаха за националната ни сигурност? Няма никакво значение”, категоричен беше министърът.

Критики към опозиционни лидери

Министърът разкритикува шегите на опозиционни лидери по повод ситуацията в Черно море, без да назове конкретни имена.

„Изключително нелепи са шегите на някои опозиционни лидери в тази ситуация, когато се губят човешки животи“, заяви Димитър Стоянов.

Той поздрави екипажите на Военноморските и Военновъздушните сили за участието им в спасителните операции.

Попитан дали има основания президентът да свика Консултативния съвет за национална сигурност, Стоянов отговори, че решението е в правомощията на държавния глава.

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На въпроса дали трябва да се свика Консултативният съвет за национална сигурност Стоянов отговори, че това е в правомощията на президента. „Към момента не виждам съществена нужда и разлика от преди един месец.

Ситуацията не е по-различна, напрежението в Черно море непрекъснато нараства. От българска страна няма как да вземем повече мерки. Всичко, с което разполагаме, е разположено на брега”, заяви Стоянов.

"Много е лесно на хора, които не носят никаква отговорност, да обясянават как може да се унищожи дрон в икономическата зона", каза още министърът.