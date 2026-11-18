Още 200 камери са включени в наблюдението на критични участъци и пътната обстановка в страната. Устройствата са част от модернизацията на системите за управление на трафика на Агенция „Пътна инфраструктура“, съобщиха от Министерството на транспорта и съобщенията.

Мярката е обсъдена на координационна среща, свикана от министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев. В нея са участвали представители на Министерството на транспорта и съобщенията, Министерството на вътрешните работи, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“, АПИ и ТОЛ управлението.

Автоматични сигнали при опасни условия

„Трябва да изградим интелигентни транспортни системи и да осигурим тяхната интеграция в единна среда за наблюдение и управление“, заяви Георги Пеев.

Само за седмица към ситуационния център на АПИ са привлечени допълнителни служители. Осигурена е и свързаност за обмен на допълнителни данни от видеонаблюдението и мониторинга на пътната обстановка.

При намалена видимост, заледяване, снеговалеж или хлъзгава настилка дежурните екипи вече получават автоматични известия за потенциално опасни ситуации по пътната мрежа. Целта е информацията за рисковите участъци да достига по-бързо до отговорните екипи.

Подготвят нови правила за взаимодействие

Работи се по актуализиране на постановлението на Министерския съвет от 2019 г., с което е създаден Националният координационен център за безопасност на движението по пътищата.

Паралелно с това експерти от МВР, АПИ и Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ разработват конкретни инструкции, протоколи и процедури за служителите в координационния център и за екипите на терен.

„Трябва да съкратим веригата за вземане на решения, така че институциите да реагират максимално бързо и координирано“, каза министър Пеев. По думите му напредъкът по общата работа ще бъде отчетен в края на ноември.