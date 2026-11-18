„За северната част на София и хората в район „Кремиковци“ „Челопешко шосе“ е основна връзка, която отдавна се нуждае от основен ремонт. Започваме с първите 1,7 км и подготвяме обновяването на следващите 3,7 км, които ще започнем следващата година, а третият участък се проектира. Целта ни е да осигурим по-безопасно пътуване, по-добро отводняване и достъпни тротоари в населените участъци. Развитието на София означава последователни инвестиции във всички райони“, заяви кметът Васил Терзиев, който направи първа копка на обекта и инспектира организацията на работа. Строителните дейности провериха също и заместник-кметът по строителство Емилиян Георгиев, кметът на „Кремиковци“ Лилия Донкова, както и представители на направление обществено строителство на Столичната община и на строителния надзор.

„Челопешко шосе“ е една от основните пътни артерии в района, служи за връзка с кварталите „Челопечене“, „Кремиковци“, „Сеславци“ и „Ботунец“ и част от населените места в района. Улицата не е ремонтирана основно от нейното изграждане, което е било в периода 60-те – 70-те години на ХХ век. Рехабилитирането ще подобри състоянието и отводняването на пътя и ще осигури по-безопасно придвижване за хората.

Започва цялостен ремонт на 1,7 км от ул. „Челопешко шосе“ – от надлеза на Софийския околовръстен път до моста над река Лесновска при кв. „Челопечене“. Успоредно с това район „Кремиковци“ провежда процедура за избор на изпълнител за обновяването на следващите приблизително 3,7 км – от моста на р. Лесновска до отклонението за кв. „Ботунец“.

Участъкът от Околовръстен път до моста на река Лесновска

Трасето с дължина 1,7 км от Софийския околовръстен път до моста на р. Лесновска ще бъде основно ремонтирано, ще се изгради нова конструкция на пътната настилка. В ситуационно отношение улицата запазва геометричното очертание на съществуващото положение. Ширината на пътните платна ще бъде от 7,5 до 8 м, максимално близка до съществуващата, а на средната разделителна ивица – 4,5 м, съгласно действащите към момента нормативни документи и стандарти.

Проектът предвижда поставяне на нови ограничителни системи за пътища и подмяна на съществуващите бетонови пътни прегради. Поради липсата на канализация отводняването ще се осъществява повърхностно чрез надлъжните и напречните наклони на настилката, като водата ще се отвежда през банкетите извън пътното платно към околните отводнителни принадлежности.

“Строителните работи ще се извършват в четири етапа с въвеждане на временна организация на движението”, посочи заместник-кметът по строителство Емилиян Георгиев. Пътното платно в посока София ще бъде затворено за извършване на ремонтните дейности, а движението ще се осъществява двупосочно в източното платно.

Обновяване на участъка от река Лесновска до отклонението за кв. „Ботунец“

За следващия участък с дължина приблизително 3,7 км е предвидена рехабилитация на настилката по цялата ширина на двете платна. Ще бъдат положени нови асфалтови пластове и възстановена пътната основа в участъците, където това е необходимо.

Съществуващите тротоари в населените части на трасето ще бъдат обновени с настилка от бетонов унипаваж. При пешеходните пресичания са предвидени понижени бордюри, както и тактилни и водещи ивици за осигуряване на достъпна среда за хората със зрителни и двигателни затруднения.

Отводняването ще се подобри чрез корекции на наклоните на настилката, почистване и възстановяване на съществуващите отводнителни окопи. Предвиждат се също полагане на хоризонтална пътна маркировка и поставяне на пътни знаци. Очаква се строителството да започне през следващата година.

От бул. „Ботевградско шосе“ до Околовръстен път

За участъка от бул. „Ботевградско шосе“ до Околовръстен път Столична община е възложила изготвяне на проект за основен ремонт. Трасето е с дължина около 2 км.

Обновяването на пътя ще осигури хомогенна и устойчива пътна настилка, ще намали задържането на вода и ще подобри условията за ежедневното придвижване на жителите и бизнеса в района.

Инвестицията в ремонта на първия участък е 3,470 млн. евро с ДДС. Изпълнител на обекта е ДЗЗД „Челопешко шосе – етап едно“, строителен надзор „Софинвест“ ЕАД. Срокът за изпълнение е 120 календарни дни при благоприятни атмосферни условия.

Заместник-кметът по строителство Емилиян Георгиев информира за работата по други капиталови обекти на общината. Продължава изпълнението на строителните дейности по изграждането на бул. “Копенхаген” от бул. “Цариградско шосе” до метростанция “Младост 3”, реконструкцията на релсовия път на бул. “Мария Луиза”, изграждането на моста на ул. “Коломан”, както и ВиК инфраструктура в северните райони на столицата.