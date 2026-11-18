Комисията по труда, демографската и социалната политика в Народното събрание прие на първо гласуване проектозаконите за държавния бюджет и на държавното обществено осигуряване (ДОО).

„Проектът на държавния бюджет предвижда намаляване на дефицита през 2027 г. от 5,5% до 3,5% от брутния вътрешен продукт, като същевременно, заедно с бюджета на ДОО, се увеличават средствата за социална защита с близо 2 млрд. евро“, заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Тя представи пред Комисията проекта на бюджет на ДОО и средствата за политики в социалната сфера, предвидени в държавния. Бюджетът на Министерството на труда и социалната политика е над 2,357 млрд. евро, което е ръст с около 245 млн. евро или с 11,6% повече спрямо 2026 г.

Министър Ефремова отбеляза, че в ситуация на свръхдефицит най-лесното решение би било да се замразят всички социални плащания, да се ограничи подкрепата и да се прехвърли тежестта на фискалните ограничения върху хората, включително върху онези, които се намират в най-уязвимо положение. „Този бюджет няма да избере лесния път. Това е важен политически избор, защото фискалната дисциплина не трябва да означава социално отстъпление. Тя трябва да бъде израз на отговорно управление на публичните финанси и да върви ръка за ръка със защитата на хората“, каза министърът, като открои основни финансови параметри, насочени към политиките в социалната сфера.

По отношение на подкрепата за семействата с деца за първи път от години е предвидено съществено увеличение на 9 от 12-те вида помощи за тях. За това са осигурени 72,5 млн. евро повече. „Нашата политика е ясна – инвестицията в децата е инвестиция в бъдещето на България. Подкрепата за семействата не може да остава на нивата, които не отчитат промените в цените и реалните потребности на домакинствата“, категорична беше министър Ефремова.

Допълнителна подкрепа за семействата с деца е осигурена и през данъчната система – с увеличение на данъчното облекчение за тях и въвеждане на ново облекчение – за детско развитие. „Родители, които работят на минимална заплата, почти няма да плащат данък“, отбеляза социалният министър. През бюджета на ДОО е предвидено и по-високо обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, както и при връщане на майките по-рано на работа. „Това е правилната посока: да подкрепяме родителите, но и да създаваме условия за съчетаване на семейния живот с професионалната реализация“, каза Наталия Ефремова.

С ръста на линията на бедност ще се увеличат и всички помощи за хората с трайни увреждания. Увеличава се и минималната работна заплата. „Най-голямата заслуга на новия механизъм за определянето ѝ не е в конкретния размер за следващата година, а в това, че той е договорен със социалните партньори. Насърчаването на социалния диалог е най-голямото постижение“, отбеляза Наталия Ефремова.

Министър Ефремова подчерта, че със законопроекта за държавното обществено осигуряване се предлага пакет от мерки, които ще доведат до значителен ръст на социалноосигурителните плащания и ще подобрят социалната закрила на всички групи осигурени хора, включително и на пенсионерите. Част от обезщетенията не са актуализирани през последните години. За първи път от 2023 г. ще се увеличи обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, както и на дете до 8-годишна възраст от бащата – от 398 евро на 450 евро. От 50% на 75% се увеличава и процентът от получаваното обезщетение, който майките ще вземат при по-ранно връщане на работа. „Тези две промени осигуряват по-добри финансови условия за семействата с деца, независимо дали родителите ги отглеждат в семейна среда, или се завръщат на работа“, коментира министър Ефремова.

Повишават се още минималният дневен размер на обезщетението за безработица – за първи път от април 2022 г., както и максималният, който не е увеличаван от януари 2024 г. Ръстът на минималния и максималния осигурителен доход, както и минималните прагове по икономически дейности, са свързани с по-високи обезщетения и пенсии за хората.

След години на замразяване, за първи път и максималната пенсия ще бъде индексирана, както всички останали – с т.нар. „швейцарско правило“, т.е. между 7% и 8%.

„При прогнозирана инфлация от 4% нашата основна цел е доходите на хората, социалните и осигурителните плащания да изпреварват ръста на цените, за да запазим реалната покупателна способност на хората“, заяви министър Ефремова.