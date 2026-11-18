На проведено във вторник вечерта (17 ноември) заседание Комисията за защита на потребителите (КЗП) взе решения за завеждане на представителни (колективни) искове за защита на колективните интереси на потребителите срещу четири дружества – банка, фирма за автомобили под наем, туроператор и търговец на комплекс с апартаменти за туристически цели.

Обект на представителен иск ще бъдат неравноправни клаузи в Общите условия на договори на банка за предоставяне на кредити на студенти и докторанти с държавна финансова подкрепа. Банката не се е съобразила с препоръките на Комисията, поради което се пристъпва към завеждане на колективен иск в съда за прогласяването на неравноправните клаузи за нищожни.

Проблем с наличието на такива клаузи Комисията установи и при популярна компания на автомобили под наем, при ползване на чиито услуги потребителите са третирани неравноправно. В КЗП са постъпили множество жалби, отправени са препоръки за отстраняване на неравноправните клаузи, търговецът не ги е взел под внимание и Комисията завежда представителен иск срещу компанията.

Представителен иск се завежда и за пакетни пътувания на туроператор, в чиито общи условия се указва, че той не носи отговорност при несъществени промени в полетните разписания на авиокомпанията, направени след извършена резервация, без да посочва кои промени счита за несъществени. Същият третира неравноправно потребителите и по линия на срокове, прехвърляне на договор към трето лице, форсмажорни обстоятелства, действия по смяна на хотел с друг от същата категория, дължими неустойки и др., които по различни закони следва да предоставя, но в Общите му условия това не е предвидено.

Комисията завежда четвъртия иск по повод стопанисване и управление на общи части в комплекси с туристическо предназначение. В тях по отношение на апартаменти на собственици се прилагат неравноправни клаузи, които задължават потребителите да приемат правила, с които те не са имали възможност да се запознаят преди сключване на договора. Също така се дава възможност на търговеца еднолично да създава задължителни правила със самостоятелен нормативен характер в етажната собственост. Установени са и неравноправни клаузи, свързани с ограничаване достъпа на потребителите до общите части на сградата при забава на плащането, задължаване на собствениците на апартаменти да приемат и да спазват правила, противоречащи на Закона за управление на етажната собственост, клаузи, прехвърлящи задължения от търговеца на собствениците, което е нарушение на закона, клаузи свързани с размери на месечни и годишни такси, клаузи за начисляване на допълнителни плащания към търговеца, които не следва да се дължат, клауза със задължение за собствениците да „обещаят“ и да поемат ангажимент, че при евентуално бъдещо прехвърляне на собствеността им към трето лице, това трето лице ще сключи същият договор с търговеца, в противен случай да се заплаща необосновано висока неустойка, както и противоречаща със закона възможност търговецът да прехвърли вземанията си по договора на трето лице, без да уведоми за това потребителя.

Завеждането на представителни искове от страна на КЗП е важен приоритет в работата на Комисията и не изисква засегнатите потребители да участват в съдебния процес. Комисията се ангажира да защитава колективно интересите им в случаите на установявавен на неравноправни клаузи в договорите, поставящи потребителите в по-неизгодна позиция и увреждащи икономическите им интереси.

От началото на 2025 г. до момента, за почти 3 години, КЗП е завела 32 представителни иска, като по 12 от тях резултатите са в полза на Комисията и респективно на потребителите, а останалите 21 случая са все още в съдебна фаза и се очаква решение на съда.