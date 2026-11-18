КТ „Подкрепа“ обяви стачна готовност заради несъгласие с параметрите на проекта за Бюджет 2027. Президентът на синдиката Димитър Манолов съобщи, че в поредица администрации вече се събират подписи за обявяване на ефективна стачка.

„Проучваме нагласите. В поредица администрации колегите са започнали подписки за обявяване на активна стачка“, заяви Манолов в предаването „Денят ON AIR“ по Bulgaria ON AIR. По думите му най-сериозното напрежение е сред служителите в държавната администрация.

Синдикатът иска по-високи разходи за персонал

Според Манолов в проектобюджета не са предвидени достатъчно средства нито за издръжката на администрацията, нито за увеличение на доходите, включително в размер, който да съответства на ръста на инфлацията.

Проектът предвижда 5% увеличение на разходите за персонал в бюджетния сектор. КТ „Подкрепа“ настоява за ръст от най-малко 14%, като средствата да се разпределят според нуждите на отделните ведомства и да се използват и за намаляване на различията в заплащането.

Синдикатът не подкрепя проекта за държавния бюджет. Сред възраженията му са недостатъчното увеличение на средствата за персонал и издръжка, както и предложените промени, свързани с правата на работещите и осигуряването на държавните служители.

Проектът мина първото гласуване в комисия

Правителството одобри проекта на 16 ноември. В него е заложен дефицит от 3,5% от брутния вътрешен продукт за 2027 г. Според кабинета бюджетната рамка е част от план за постепенно ограничаване на дефицита и стабилизиране на публичните финанси.

На 17 ноември проектът беше одобрен на първо гласуване от парламентарната комисия по бюджет и финанси. По време на заседанието представителят на КТ „Подкрепа“ Атанас Кацарчев заяви, че при предвиденото държавните служители да плащат осигурителни вноски трябва да отпадне Законът за държавния служител.

Манолов критикува ролята на Министерството на финансите

Димитър Манолов каза, че финансовият министър Гълъб Донев е запознат с исканията на синдиката и че вече е имало предварителна среща. По думите му обаче Министерството на финансите от години се управлява от вътрешен кръг и министърът няма достатъчно влияние в разговорите за бюджета.

Това е оценка на президента на КТ „Подкрепа“, която не е представена като позиция на Министерството на финансите. Проектът за бюджет предстои да бъде обсъден в пленарната зала на Народното събрание.