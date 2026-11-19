Столичният общински съвет ще разгледа доклад, с който трябва да започне процедура за цялостен анализ на техническото и финансовото състояние на „Топлофикация – София“. Целта е да бъдат оценени възможностите за преструктуриране на дълга и за дългосрочно оздравяване на общинското дружество.

Кметът на София Васил Терзиев съобщи, че анализът трябва да бъде изготвен от група на Световната банка. Очакваната му стойност е до 900 хиляди евро.

Фокусът ще бъде върху дълга и инвестициите

„Най-накрая влиза за гласуване в зала докладът, който да даде старт на процедура, по която да бъде оценено текущото състояние на „Топлофикация“ – техническо, финансово, да се оцени законодателната рамка, регулаторната и да се види също така в този процес как може да бъде преструктуриран дългът на дружеството“, заяви Васил Терзиев.

По думите на кмета анализът трябва да покаже кой е най-подходящият път за оздравяване на „Топлофикация – София“. В него трябва да бъдат разгледани и необходимите инвестиции, както и възможностите за декарбонизация на топлопреносната мрежа.

Терзиев посочи, че целта е да се изгради мрежа, която да доставя по-качествена услуга на софиянци и да намали зависимостта от повтарящи се планови ремонти и аварии.

Трети опит за разглеждане на доклада

„Трябва да има една мрежа, която доставя качествена услуга на софиянци, вместо всяка година да тръпнем и да се чудим колко време ще бъдем засегнати от поредния планов ремонт или авария“, коментира кметът.

Васил Терзиев каза, че това е третият опит докладът да бъде внесен за разглеждане от общинските съветници. Той очаква подкрепа, тъй като според него въпросът вече не е политически, а е от критично значение за бъдещето на дружеството.

Кметът изрази надежда, че до края на месеца ще бъде отстранена по-голямата част от проблемите с прекъснатото топлоподаване. Според него настоящата ситуация е резултат от „много години липса на инвестиции и липса на отговорно управление“.

Ако докладът бъде подкрепен, следва да започне процедурата за изготвяне на анализа, който трябва да обхване техническото и финансовото състояние на дружеството, дълга, регулаторната рамка и нужните бъдещи инвестиции.

„Трябва да се вземат по-бързи и смели решения“, заяви Васил Терзиев.

Източници: bnrnews.bg