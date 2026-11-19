Ковид добавките към пенсиите са формирали допълнителен дефицит от 1 млрд. евро. Това заяви социалният министър Наталия Ефремова по време на блиц контрол в ресорната парламентарна комисия.

По думите ѝ одитният доклад на Сметната палата за бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на социалното министерство за периода от 2020 г. до средата на 2026 г. показва, че през последните години са правени законодателни промени с политически цели, без да бъдат отчетени дългосрочните им ефекти.

Ефремова посочи ковид добавките, въведени към пенсиите след края на пандемията, като пример за подобно решение. Тя заяви, че проблемът не е в самата необходимост от подкрепа, а в начина, по който е била предоставена.

„Въпросът е къде се разполага тази подкрепа“, каза Наталия Ефремова.

Според социалния министър включването на помощта в осигурителната система нарушава принципа за съответствие между принос и права. Тя свърза това решение с разходи, които към момента са с 1 млрд. евро по-високи и формират допълнителен дефицит.

„Аз не оспорвам по никакъв начин, че със сигурност хората са имали нужда от подкрепа“, заяви Ефремова, като подчерта, че според нея спорният въпрос е мястото на тази подкрепа в публичните финанси.

Източници: bnrnews.bg