Гръмотевична буря с проливен дъжд и силен вятър остави без ток части от четири общини в област Монтана. Явлението е започнало около 20:00 часа, а прекъсванията са засегнали части от общините Монтана, Лом, Якимово и Вълчедръм заради скъсани проводници, съобщиха от Областната администрация.

Оттам уточниха, че няма бедстващи населени места. Очакването е било електрозахранването да бъде възстановено до 23:30 часа. Сигнали за паднала градушка са подадени и от района на село Септемврийци, община Вълчедръм.

В хидрометеорологичната обсерватория в Монтана са измерени около 5 литра дъжд на квадратен метър за 15 минути – между 20:15 и 20:30 часа. За района са били прогнозирани количества от 20 до 30 литра на квадратен метър и пориви на вятъра до 20-24 метра в секунда.

Силни пориви и в София

В южните райони на столицата са наблюдавани силни пориви на вятъра. Столичната община призова жителите да приберат незакрепените предмети от балконите и терасите, а строителните фирми да проверят и обезопасят оградите и паната около строителните обекти.

„Избягвайте престоя под дървета и в близост до нестабилни конструкции, не паркирайте автомобилите си под дървета и ограничете придвижването на открито, когато не е наложително“, призова Столичната община.

Гражданите са насърчени да подават сигнали при опасност на телефон 112. Няма съобщени данни за пострадали хора в София.

Жълт код остава в сила

НИМХ е издал жълт код за силен вятър за София-град, София област и област Монтана. През деня вятърът ще се ориентира от юг-югозапад и следобед ще се усилва. Очакват се пориви до 24 метра в секунда в районите в близост до северните склонове на планините, както и в части от Дунавската равнина. В София максималната температура се очаква да достигне около 21 градуса.

Източници: bta.bg, bnrnews.bg, dnesplus.bg