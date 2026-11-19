Министерският съвет прие проект на Закон за европейската цифрова самоличност, с който се създава националната правна и институционална рамка за въвеждането на европейския портфейл в България. Решението е взето на 18 ноември.

Портфейлът ще позволява на гражданите сигурно да заявяват, получават, съхраняват и представят данни за своята самоличност и електронни удостоверения в цифрова среда. Предвижда се той да се използва при достъп до държавни, обществени и частни услуги, без едни и същи документи да бъдат представяни многократно пред различни институции и доставчици.

Какво ще промени цифровият портфейл

Според министъра на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев новият инструмент ще намали административната тежест и ще улесни достъпа до електронни услуги, включително при трансгранично използване в Европейския съюз.

„За бизнеса това ще улесни електронната идентификация на клиенти, дистанционното обслужване и обмена на данни“, заяви Иван Василев.

По думите му с приемането на закона България ще изгради необходимите условия за участие в общата европейска система за цифрова самоличност. Портфейлът е предвиден като удобен, сигурен и безплатен инструмент за управление и удостоверяване на цифровата самоличност.

Европейската комисия посочва, че държавите членки трябва да предоставят европейски портфейли за цифрова самоличност до края на 2026 г. Те ще могат да се използват за съхраняване и представяне на документи и удостоверения както онлайн, така и при определени услуги на място.

Следващата стъпка е в парламента

Приетият от Министерския съвет проект все още не е закон. Той трябва да бъде внесен и разгледан от Народното събрание.

„Целта е до края на годината Законът да бъде приет и в Народното събрание, за да изпълним ангажимента си към Европейската комисия“, каза Василев.

Европейската рамка не предвижда националните цифрови идентичности да бъдат заменени. Европейският портфейл трябва да разшири възможностите на съществуващите системи за електронна идентификация, като даде на гражданите избор дали да го използват.

Източници: bntnews.bg