Националното представителство на студентските съвети предлага електроенергията за жилищни нужди в студентските общежития да се плаща по цени за битови клиенти. Промяната трябва да важи независимо от това на чие име е регистрирана партидата.

Позицията на НПСС е изпратена до председателите на парламентарните групи, до комисиите по образование и наука и по енергетика, както и до министрите на образованието и науката и на енергетиката.

Небитовите партиди оскъпяват разходите

От студентското представителство посочват, че в общежитията с небитови партиди електроенергията се таксува по тарифи за стопански потребители. Това се отнася до тока за осветление, отопление и ежедневни нужди.

Според НПСС този режим увеличава разходите на студентите през учебната година. Организацията настоява правилата да обхванат както електроенергията в стаите, така и потреблението в общите части на сградите.

Темата отново е на дневен ред след сигнали за проблеми с отоплението и топлата вода в част от студентските общежития в столичния район „Студентски“.

Въпросът е поставян и преди

НПСС припомня, че работи по казуса от години. През 2022 г. организацията е представила позицията си пред омбудсмана, който е подкрепил преминаването на общежитията към условията за битови клиенти.

През януари 2024 г. студентското представителство отново е поставило въпроса пред отговорните институции. Сега то предлага в Закона за енергетиката да бъдат записани ясни правила за отчитане на потреблението.

Искат временна мярка за тази зима

НПСС настоява да бъде обсъдена и временна мярка, която да намали сметките на студентите още през тази зима. Организацията заявява готовност да участва в работна среща с институциите и да съдейства за подготовката на законовите промени.

„Целта е разходите на студентите да бъдат по-предвидими, а настаняването в общежитията да остане достъпно“, заявяват от НПСС.

Към момента предложението е позиция на студентското представителство. В публикуваната информация не се посочва внесен конкретен законопроект или срок за разглеждането му от парламента.

Източници: dariknews.bg