Електроснабдяването е възстановено във всички 48 населени места, които останаха без ток след силната гръмотевична буря в Северозападна и Централна Северна България. Засегнати са били 12 общини, като най-много са прекъсванията в областите Монтана и Враца.

Бурята е била придружена от градушка и бурен вятър. Аварийните екипи са работили през нощта по отстраняването на повредите, съобщи БНТ. Данните за първоначалните прекъсвания са били предоставени от ЕРМ Запад и областните администрации.

Без електрозахранване са били населени места в областите Монтана, Враца, Плевен и Видин. В Монтанско са регистрирани аварии в общините Монтана, Лом, Якимово, Вълчедръм и Брусарци, а във Врачанско – във Враца, Козлодуй, Борован, Бяла Слатина, Оряхово и Хайредин.

Щети от вятъра и в София

В София бурният вятър е съборил дървета и клони. За девет области в страната е бил обявен жълт код за силен вятър.

Столичната община е предупредила гражданите да приберат от балконите всички незакрепени предмети заради опасността от падане.

Източници: bntnews.bg