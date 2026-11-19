Бившият посланик на САЩ в България Ерик Рубин е починал внезапно на 17 ноември 2026 г. Новината е съобщена от Американската асоциация на дипломатическата служба, чийто президент е бил той.

„С дълбока тъга съобщаваме за неочакваната кончина на Ерик Рубин“, заяви организацията. Оттам определиха смъртта му като голяма загуба за дипломатическата общност и изразиха съболезнования на семейството, приятелите и колегите му.

Посланик на САЩ в България

Рубин беше дипломат от кариерата и представляваше САЩ в България от 2016 до 2019 г. Той беше номиниран за поста от президента Барак Обама през 2015 г. и встъпи в длъжност след Марси Рийс.

В края на мандата си през юни 2019 г. Ерик Рубин получи орден „Стара планина“ за своя принос към развитието на отношенията между България и Съединените щати.

Кариера в дипломатическата служба

Преди назначението си в София Рубин беше заместник-ръководител на мисията на САЩ в Москва в периода 2008–2011 г. Между 2011 и 2015 г. заемаше длъжността заместник-помощник държавен секретар в Бюрото по европейски и евразийски въпроси.

Американската асоциация на дипломатическата служба посочва, че кариерата му е продължила повече от три десетилетия. Организацията го описва като специалист по Русия и Евразия и като защитник на професионалната и независима дипломатическа служба.