Седмокласници от Основно училище „Г. С. Раковски“ във Варна участваха в образователна програма за рисковете от наркотиците. Инициативата е на Апелативния съд – Варна и представя пред учениците разликата между митовете и фактите за употребата на наркотични вещества.

По време на срещата деца разказаха за рискови ситуации в района на училището и малките магазини. По думите им на тяхна позната са били предложени „бонбони“ с неясно съдържание, а в двор са били оставени бонбони в прозрачна опаковка. Тези разкази са представени като наблюдения и твърдения на учениците, без да се посочва установен извършител.

Предупреждение за вейповете

Пред учениците е говорил Димитър Гинин от сдружение „Отвори очи“, който е преминал през зависимост и е успял да възстанови живота си. Той определя вейповете с добавени наркотични вещества като нов риск за децата.

„Трябва повече да се говори за това“, заявява Димитър Гинин.

Той подчертава, че децата трябва да знаят колко опасен може да бъде дори един опит и колко трудно може да се спре след това. Според него разговорът за наркотиците е отговорност на родителите, учителите и цялото общество.

Училището и полицията следят за риска

Директорът на ОУ „Г. С. Раковски“ Димитър Димитров заявява, че с учениците редовно се обсъждат последствията от употребата на наркотици. По думите му полицията изпраща екипи, които следят за хора, опитващи да разпространяват вещества сред ученици.

Съдия Светослава Колева от Апелативния съд – Варна казва, че работата по проблема не трябва да се изчерпва с наказанието. „Видях много съдби, които бяха разбити – на деца, близки, родители“, посочва тя.

Посланието към децата е да търсят помощ при рискова ситуация и да могат да говорят открито със семействата си. Участниците в програмата подчертават, че сигурната среда у дома е сред най-важните условия детето да потърси подкрепа навреме.

Източници: bntnews.bg