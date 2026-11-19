Опасен ремонтиран участък край несебърското село Оризаре е създавал риск за шофьорите в продължение на около месец. До скоро на място не е имало предупредителни пътни знаци, светофар или служители, които да регулират движението, а автомобилите са преминавали край дълбоки изкопи и тесни участъци.

Жители на района сигнализираха за проблема, след като шофьори се оказали в опасност да попаднат в необезопасен изкоп. По думите им препятствията се забелязвали особено трудно през нощта, когато видимостта е ограничена.

Един от последните случаи е от вторник вечерта. Семейство от Пловдив с малко дете едва не попаднало в дълбока яма. Свидетелката Марина разказа пред NOVA, че е спряла автомобила си, за да предупреди водача.

„Видяхме една кола, която продължаваше да се движи. Излязох от моя автомобил и дадох знак на шофьора да спре, защото щеше буквално да попадне в ямата. Вътре имаше семейство с дете на около годинка. Хората бяха от Пловдив и изобщо не знаеха, че тук се извършват ремонтни дейности“, каза Марина.

След случилото се тя е изпратила писмо до Агенция „Пътна инфраструктура“ с настояване за проверка и предприемане на мерки за обезопасяване на трасето.

Поставиха знаци и светофар

След като екип на NOVA се е свързал с АПИ с искане за реакция, на място са поставени предупредителни знаци, обезопасителни колчета и светофар. Това трябва да улесни преминаването през ремонтирания участък и да предупреди водачите за изкопите.

Жителите обаче питат защо мерките не са били въведени още в началото на ремонтните дейности. Те твърдят, че проблемът с организацията на движението е съществувал от самото начало, а автомобилите често са се засичали в тесните части на трасето.

„Нямаше хора, които да спират движението. Ако за миг се разсееш, просто попадаш в ямата“, коментира Иван, който живее в района.

По думите му местните хора познават опасния участък, но водачите, които преминават през него за първи път, не са подготвени за препятствията. Жителите призовават шофьорите да преминават с повишено внимание както през деня, така и през нощта.