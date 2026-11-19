Столичният общински съвет даде съгласие кметът Васил Терзиев да подпише договор с Групата на Световната банка за започване на първата фаза от подготвителните действия за потенциално концесиониране на „Топлофикация София“ ЕАД. Решението беше подкрепено от групите на ПП-ДБ, ГЕРБ и „Синя София“.

Първата фаза е на стойност до 900 000 евро и трябва да приключи в срок до една година. Тя предвижда изготвяне на анализ на техническото, финансовото, оперативното, регулаторното и управленското състояние на дружеството, както и подготовка на варианти за бъдещото му развитие.

Приетият доклад не представлява окончателно решение за отдаване на „Топлофикация София“ на концесия. В него е записано, че евентуалното започване на същинска концесионна процедура ще изисква отделно решение на общинския съвет. Следващата фаза би могла да включва структуриране на сделката, изготвяне на тръжна документация и избор на концесионер.

Критика за липсата на обследване на място

„Спаси София“ предложи да бъде извършен пълен технически одит на производствените мощности и топлопреносната мрежа на дружеството. Предложението не беше прието.

„Технически одит, ама само по документи“, коментира председателят на „Спаси София“ Борис Бонев.

По време на дебата общинският съветник Емилия Ангелова заяви, че докладът пропуска възможността за реална ревизия на управлението на дружеството. „Анализът по документи не е ревизия на ГЕРБ и на 20 години порочно управление на това дружество“, каза тя.

Ангелова добави, че „всичко пито е платено с една документална проверка“, като припомни предложенията на „Спаси София“ за обследване на място и проверка на ремонтите, извършени през последните години.

По думите ѝ през последното десетилетие за инвестиции и ремонти в „Топлофикация София“ са изхарчени над половин милиард лева, но според нея резултатът от тези разходи не е видим.

Какво следва

Според доклада анализът на Световната банка трябва да даде основа за решения за преструктуриране на дълга, бъдещото управление и необходимите инвестиции в дружеството. Документът предвижда и подготовка на условия за потенциално участие на частния сектор, без общината предварително да се обвързва с концесионен модел.

„Спаси София“ заяви, че ще продължи да настоява за пълен технически одит на мощностите и мрежата, преди да бъдат предприети необратими стъпки по концесионирането на „Топлофикация София“.