ГЕРБ-СДС поиска от премиера Румен Радев конкретен план за защита на българското крайбрежие, териториалните води и изключителната икономическа зона от атаки с дронове. Повод станаха думите на Радев, че България иска да унищожава дроновете, но в момента не може да го направи по чисто военнотехнически причини.

„Не е въпрос на способности, а е въпрос на желание“, заяви депутатът от ГЕРБ-СДС Христо Гаджев на брифинг пред журналисти. Той посочи Румъния като пример за държава със сходни способности, която използва подкрепата на НАТО, включително самолети, радиоразузнаване и сателитно разузнаване, за да противодейства на дронове, атакували кораби в румънската акватория. По думите му там вече има няколко доказани случая на свалени или унищожени дронове.

Радев заяви, че атаките са трудни за установяване с техниката, с която страната разполага. „Няма такъв произведен радар“, каза премиерът по повод възможността един брегови радар да открие на 100 километра нисколетящ дрон или морски дрон с много нисък профил.

ГЕРБ поиска конкретни системи и срокове

Гаджев заяви, че правителството не трябва да се ограничава до регистриране на потънали кораби. Според него картината на морския трафик в българската зона за сигурност и отговорност през 2025 и 2026 г. е „катастрофална“ за българския корабен трафик.

Даниел Митов поиска от премиера да посочи какви системи ще бъдат придобити и кога ще започнат да действат. Според депутата защитата трябва да обхваща не само брега, но и териториалните води и изключителната икономическа зона. Той свърза атаките и потъването на кораби с риск за свободното корабоплаване, търговията и туризма.

Митов постави и въпроса дали премиерът познава системата „ЕКРАН-Е“ на Военноморските сили. Тя осигурява морска осведоменост и картина на обстановката в българската акватория и зоната на отговорност на страната.

Радев заяви, че Черно море трябва да се превърне от зона на конфликт в зона на споделена сигурност. ГЕРБ-СДС обаче настоява правителството да представи конкретни способности, срокове и организация за защита на корабоплаването.