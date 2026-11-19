Птица обърка антидрон система по време на демонстрация на служба „Военна полиция“ на учебния полигон „Сливница“. Случката се разигра пред президента Илияна Йотова и премиера Румен Радев по време на проявите за празника на Сухопътните войски. Демонстрацията е организирана съвместно с компанията „Аксон“.

При началото на първия етап системата за противодействие е засякла птица, а не дрона, който е бил предвиден като цел. Обяснението на място е било, че техниката е настроена с висока чувствителност. Това позволява да бъдат откривани малки въздушни обекти, но може да доведе и до регистриране на птици като потенциална заплаха.

Какво представлява системата

Антидрон системата е комплекс от технологии за откриване, проследяване и спиране на безпилотни летателни апарати. Безпилотен летателен апарат е летящо устройство без човек на борда, което може да се управлява дистанционно или да изпълнява предварително зададена задача.

Бригаден генерал от ръководството на „Военна полиция“ Христо Ганецовски обясни, че системата има три основни части: сензори, командване и управление и средства за въздействие. Сензорите откриват обекта, командната система обработва данните, а средствата за въздействие се използват за спиране или ограничаване на дрона.

При пресичане на предварително зададена зона системата автоматично подава сигнал за тревога и изчислява данни за насочване на заглушители. Електронният заглушител прекъсва или нарушава връзката между дрона и неговия оператор. Според Ганецовски системата може да локализира и оператора чрез триангулация – изчисляване на местоположението по данни от няколко различни точки.

Многослойна защита срещу дронове

Предвидени са няколко последователни начина за реакция. На по-голямо разстояние от охранявания обект може да бъде използван дрон прехващач. Следва електронно заглушаване, а на последната линия на защитата са гладкоцевни полуавтоматични пушки.

Директорът на служба „Военна полиция“ полковник Християн Христов заяви, че през последните месеци службата е била натоварена със задачи по охраната на личния състав, военните формирования и обектите на видовете въоръжени сили.

„Предприехме последователни и конкретни действия за придобиване и усвояване на съвременни технологии“, каза Христов.

Стремежът на службата е да изгради интегрирана и многослойна система за откриване, наблюдение, противодействие и неутрализиране на безпилотни летателни системи. За читателя това означава, че защитата няма да разчита само на един радар или на един начин за спиране на дрон, а на съчетание от различни технологии, които работят заедно.

Източници: 24chasa.bg, btvnovinite.bg, armymedia.bg