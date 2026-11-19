Кирил Вълчев обяви, че подава оставка като генерален директор на Българската телеграфна агенция (БТА). Той направи изявлението си по време на заседание на парламентарната Комисия по културата и медиите, на което беше обсъждано финансирането на агенцията.

Вълчев беше избран за вицепрезидент на България в екип с Илияна Йотова. Той трябва да встъпи в новата си длъжност на 22 януари 2027 г., а освобождаването му като генерален директор на БТА трябва да бъде гласувано от Народното събрание.

„Смирено моля за прошка за нещата, които не успях да постигна“, заяви Вълчев при оттеглянето си. Той призова и за увеличение на възнагражденията на журналистите в БТА и в останалите обществени медии.

Парламентът ще избере нов директор

След приемането на оставката Народното събрание трябва да избере нов генерален директор на БТА. До назначаването му функциите на ръководител на агенцията ще се изпълняват от заместник-генералния директор Евгения Друмева.

Вълчев зае поста през януари 2021 г. През 2025 г. парламентът го преизбра за втори петгодишен мандат със 170 гласа „за“, без гласове „против“ и „въздържал се“.

Отпускът му изтече на 8 ноември

Заради участието си в президентската кампания Вълчев излезе в неплатен отпуск. Той изтече на 8 ноември 2026 г., след което генералният директор отново се появи в публични прояви в качеството си на ръководител на БТА.

Предстоящото освобождаване ще сложи край на управлението му на агенцията, докато той се подготвя да поеме поста на вицепрезидент.

Източници: mediapool.bg, offnews.bg, eurocom.bg