„Нашият най-голям извод от тази среща е, че Европа я няма.“ Така министър-председателят Румен Радев коментира разговорите между президентите на САЩ, Русия и Китай Доналд Тръмп, Владимир Путин и Си Дзинпин в Шънджън.
Той определи като недопустимо бъдещето на европейската сигурност да се решава без участието на Европа. Срещата беше проведена в рамките на форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество и беше първата тристранна среща между лидерите на трите държави. Според Асошиейтед прес разговорите не са довели до голям пробив.
„В различни стаи“
Радев свърза отсъствието на Европа с различията в подхода към войната в Украйна и преговорите за мир.
По думите му европейските лидери поставят акцент върху ценностите и остават в полето на пожелателното мислене, докато участниците в срещата в Китай се ръководят от прагматизъм и от собствените си интереси.
„За да участва пълноценно в преговорите, Европа трябва да възприеме по-реалистичен подход“, заяви Радев.
България и заемът за Украйна
По повод обсъждания европейски заем за Украйна от 45 млрд. евро министър-председателят каза, че въпросът пред България е дали страната ще поеме гаранция по него.
Радев заяви, че България няма да финансира военна помощ, но може да участва в европейски механизми за хуманитарна подкрепа. Той посочи образованието, здравеопазването и отоплението през зимата като възможни направления.
„Ако правителството реши да участва, София ще настоява помощта да достига до районите с големи български общности“, каза премиерът. Размерът на евентуалния ангажимент на България и формата на участието ѝ предстои да бъдат уточнени.
Мерки за Черно море
Радев коментира и продължаващите удари по кораби в Черно море. По думите му Военноморските сили са в пълна готовност, а дежурството на авиацията е засилено. МиГ-29 носи постоянно дежурство, докато F-16 патрулира периодично.
„В това огромно пространство нямаме надеждно наблюдение и разузнаване. Това е големият проблем“, каза той.
Според Радев бреговите радари имат ограничения при откриването на малки нисколетящи цели и морски дронове, а България не разполага с достатъчно кораби за непрекъснато наблюдение. Страната е поискала помощ от съюзниците си, а трайното отпадане на заплахата за гражданското корабоплаване според премиера зависи от прекратяването на войната в Украйна.
Източници: novini.bg, bntnews.bg, apnews.com
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