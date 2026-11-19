„Нашият най-голям извод от тази среща е, че Европа я няма.“ Така министър-председателят Румен Радев коментира разговорите между президентите на САЩ, Русия и Китай Доналд Тръмп, Владимир Путин и Си Дзинпин в Шънджън.

Той определи като недопустимо бъдещето на европейската сигурност да се решава без участието на Европа. Срещата беше проведена в рамките на форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество и беше първата тристранна среща между лидерите на трите държави. Според Асошиейтед прес разговорите не са довели до голям пробив.

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„В различни стаи“

Радев свърза отсъствието на Европа с различията в подхода към войната в Украйна и преговорите за мир.

„Ние в момента сме наистина в различни стаи“, каза премиерът.

По думите му европейските лидери поставят акцент върху ценностите и остават в полето на пожелателното мислене, докато участниците в срещата в Китай се ръководят от прагматизъм и от собствените си интереси.

„За да участва пълноценно в преговорите, Европа трябва да възприеме по-реалистичен подход“, заяви Радев.

България и заемът за Украйна

По повод обсъждания европейски заем за Украйна от 45 млрд. евро министър-председателят каза, че въпросът пред България е дали страната ще поеме гаранция по него.

Радев заяви, че България няма да финансира военна помощ, но може да участва в европейски механизми за хуманитарна подкрепа. Той посочи образованието, здравеопазването и отоплението през зимата като възможни направления.

„Ако правителството реши да участва, София ще настоява помощта да достига до районите с големи български общности“, каза премиерът. Размерът на евентуалния ангажимент на България и формата на участието ѝ предстои да бъдат уточнени.

Мерки за Черно море

Радев коментира и продължаващите удари по кораби в Черно море. По думите му Военноморските сили са в пълна готовност, а дежурството на авиацията е засилено. МиГ-29 носи постоянно дежурство, докато F-16 патрулира периодично.

„В това огромно пространство нямаме надеждно наблюдение и разузнаване. Това е големият проблем“, каза той.

Според Радев бреговите радари имат ограничения при откриването на малки нисколетящи цели и морски дронове, а България не разполага с достатъчно кораби за непрекъснато наблюдение. Страната е поискала помощ от съюзниците си, а трайното отпадане на заплахата за гражданското корабоплаване според премиера зависи от прекратяването на войната в Украйна.

Източници: novini.bg, bntnews.bg, apnews.com