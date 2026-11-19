Европейската прокуратура внесе обвинителен акт в Софийския градски съд срещу законен представител на търговско дружество по разследване за предполагаема измама с европейски средства. Случаят е свързан с модернизацията на участъци от железопътната линия между София и Пловдив, за която е осигурено финансиране от 213 714 235,14 евро.

Проектът е възложен на консорциум от три дружества. Обвиняемият бизнесмен е законен представител на една от фирмите в обединението. Според Европейската прокуратура консорциумът е покрил формалните критерии за допустимост и през 2019 г. е получил договор за безвъзмездна финансова помощ.

Между 2019 и 2024 г. Национална компания „Железопътна инфраструктура“ е изплатила на консорциума 68 213 186,03 евро. Средствата са осигурени чрез Механизма за свързване на Европа и чрез националния бюджет.

Дружеството е декларирало, че не е в несъстоятелност

Според обвинението пред НКЖИ е подадена невярна информация за финансовото състояние на фирмата, за да получи достъп до европейското финансиране. Чрез управителя на консорциума е било декларирано, че дружеството не се намира в производство по несъстоятелност.

Събраните по делото доказателства сочат, че фирмата е била обявена в несъстоятелност още през 2012 г. Това е станало седем години преди подписването на договора за модернизацията на железопътната линия. От Европейската прокуратура уточняват, че управителят на консорциума не е знаел за тези обстоятелства.

Сигналът е подаден от ОЛАФ

Първоначалният сигнал за съмнителната процедура е подаден от Европейската служба за борба с измамите. ОЛАФ е извършила предварително разследване, след което случаят е поет от Европейската прокуратура.

В хода на производството са извършени претърсвания и изземвания на различни адреси в България, включително в седалища на дружества и частни жилища. Иззети са документи, свързани с процедурата по възлагане на поръчката и с изпълнението на железопътния договор. В действията са участвали Главна дирекция „Национална полиция“ и Държавна агенция „Национална сигурност“.

„Всички засегнати лица се считат за невиновни до доказване на противното от компетентните български съдилища“, посочва Европейската прокуратура.

Внесеният обвинителен акт поставя началото на съдебната фаза по случая. Въпросът дали е извършено престъпление и има ли наказателна отговорност ще бъде решен от Софийския градски съд.