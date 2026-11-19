България разговаря със САЩ за възможността самолетите F-16 да използват софтуерно оборудване, съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на изслушване в парламентарната комисия по отбрана.

„В процес на разговори сме със САЩ самолетите ни F-16 да използват софтуерно оборудване“, заяви Стоянов в отговор на въпрос на Радослав Рибарски от „Продължаваме промяната“, свързан с неутрализирането на дронове. По информация на БТА министърът е посочил, че България работи и за придобиване на нови системи за откриване и унищожаване на безпилотни апарати.

Финансиране по SAFE

На въпрос на Христо Гаджев от ГЕРБ-СДС за допълнително европейско финансиране за отбраната Стоянов посочи, че крайният срок за кандидатстване по механизма SAFE е 30 ноември.

„Поискал съм определени финансови средства за закупуване на допълнително въоръжение, те обаче са заем, а не гарант“, каза министърът. Той добави, че е получил отрицателно становище от Министерството на финансите.

Преговорите по вече предложените проекти продължават. Според Стоянов е възможно част от тях да не бъдат реализирани, а средствата да бъдат насочени към нови способности за противодействие на морски и въздушни дронове.

Допълнителният ресурс по SAFE+ възлиза на 21,2 милиарда евро. Средствата за придобиване на въоръжение могат да бъдат използвани до края на 2030 г., което според министъра затруднява планирането и изпълнението на проектите. Той очаква след Нова година да започне нов кръг от преговори за финансирането.

Комисията подкрепи промени в закона

Комисията по отбрана подкрепи на първо четене законопроект за промени в Закона за отбраната и въоръжените сили, внесен от Министерския съвет. Осем депутати гласуваха „за“, нямаше гласове „против“, а трима се въздържаха.

Проектът въвежда правила за използване на оръжие срещу безпилотни летателни средства и процедури за понижаване на бойната и оперативната готовност на въоръжените сили при намаляване на заплахата или след приключване на бойни действия. Предвижда се и възможност за обявяване на демобилизация.

В законопроекта са заложени още актуализирани прагове за инвестиционни проекти в отбраната, промени в глобите и замяна на левовите стойности с евро. Предвижда се създаване на Военен съвет към началника на отбраната, както и нова длъжност „заместник постоянен секретар на отбраната“.

Промените облекчават и изпращането на български военнослужещи на подготвителни срещи и учения в чужбина. Когато те се провеждат без оръжие и военна техника, ще бъде необходимо само командироване, без допълнително разрешение.

Източници: dnes.dir.bg, bta.bg