Президентът Илияна Йотова призова за международен диалог между шестте държави, граничещи с Черно море, с цел постигане на мораториум върху бойните действия в региона. Премиерът Румен Радев заяви, че България е засилила наблюдението и отбраната по крайбрежието, но основният проблем остава откриването на нисколетящи въздушни и морски дронове.

Двамата говориха при демонстрация на способности за антидрон защита на полигон в Сливница. Изказванията им бяха на фона на обсъжданията за сигурността в Черно море, атаките срещу кораби и европейската подкрепа за Украйна.

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Йотова не планира ново заседание на КСНС

Президентът припомни, че на заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност от 7 октомври са били набелязани конкретни мерки. По думите ѝ част от решенията вече са изпълнени, но по останалите все още трябва да се работи.

„На този етап не планирам свикване на ново заседание по същата тема“, заяви Илияна Йотова.

Тя добави, че до нея не е постъпвало официално писмо от опозицията с искане за ново заседание. Президентът обаче посочи, че ще изслуша мотивите за подобно предложение.

Като основен приоритет Йотова определи дипломатическите усилия за договаряне на мораториум върху бойните действия в Черно море. Тя настоя за среща и „отворен диалог“ между всички държави от черноморския басейн.

Данните за дроновете са предадени на съюзнически лаборатории

Премиерът Румен Радев заяви, че видеозаписи, следи и намерени останки от дронове са предоставени на съюзнически лаборатории за установяване на техния произход. Той предупреди, че недоказаните обвинения не помагат за изясняването на извършителя.

„Да се водиш от недоказани обвинения не е най-доброто в този случай“, каза Румен Радев.

По думите му в крайбрежната зона са концентрирани радари и зенитно-ракетни комплекси. За дежурства и патрулиране са ангажирани вертолети „Кугър“, самолети Су-25, МиГ-29, F-16 и L-39. Военноморските сили също са приведени в пълна готовност.

Радев заяви, че трайният мир е единственият начин да бъдат прекратени атаките. Той коментира и обсъждания заем от 45 милиарда евро за военна помощ за Украйна, като посочи, че се разглежда възможност държави, които не желаят да финансират военна помощ, да насочват средства към хуманитарни дейности.

Според премиера България би могла да участва чрез подкрепа за образование, здравеопазване и отопление, като настоява помощта да достига до районите с концентрирано българско население.

Радев: Европа отсъства от разговорите за сигурността

Като важен извод от срещата между Доналд Тръмп, Владимир Путин и Си Дзинпин в Китай Радев определи отсъствието на Европа. Той заяви, че не е допустимо архитектурата за сигурност на Европа да се решава без участието на европейските държави.

По думите му Европа трябва да намери общ език с големите сили и да премине от декларации към прагматични решения, за да има реално място в бъдещи преговори.

Източници: bntnews.bg