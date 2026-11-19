Пенсионери настояват за тринадесета пенсия вместо еднократната коледна добавка от 50 евро. Изплащането на помощта започва на 20 ноември, но тя няма да бъде получена от всички възрастни хора.

По данни, представени от социалния министър Наталия Ефремова, правоимащите са около 500 000 души, от които приблизително 360 000 са пенсионери. В репортаж на Bulgaria ON AIR се посочва по-широка оценка от около 520 000 получатели. Разликата не е обяснена в публикуваната информация.

Кой ще получи 50 евро

За пенсионерите е поставено условие доходът им да е под линията на бедност, която е 390,63 евро. Те трябва едновременно с това да получават помощ за отопление или друг вид социално подпомагане.

Сред останалите групи са хората с помощи за отопление, семействата с деца с увреждания, приемните родители, младежите, напускащи приемна грижа, както и лица, подпомагани от държавата.

Парите ще бъдат преведени по банковите сметки на правоимащите от 20 ноември. Пенсионерите, които получават пенсиите си чрез пощенски станции, ще могат да вземат добавката от 23 ноември.

Недоволство заради разделянето на пенсионерите

В пенсионерски клуб в пазарджишкото село Мало Конаре част от хората заявяват, че няма да получат празничната помощ, въпреки че разчитат на ниски пенсии. Според тях еднократната сума не решава проблема с доходите и разделя възрастните хора на групи.

„Гавра с пенсионерите. Първо е нищожна сумата и второ - защо пак делят пенсионерите на бедни и богати“, заявява Атанас Маратилов пред Bulgaria ON AIR.

Маратилов има над 40 години трудов стаж и настоява подкрепата да бъде достъпна за всички пенсионери. Други хора в клуба също предлагат вместо ограничена по обхват добавка да се въведе тринадесета пенсия.

Към момента обявената мярка остава еднократна помощ от 50 евро. Тринадесета пенсия не е посочена сред решенията за предстоящото плащане. Социалният министър е заявила, че в проектобюджета за 2027 г. е заложено увеличение на пенсиите между 7 и 8 процента, но това е отделна мярка и не заменя коледната добавка.

Източници: bgonair.bg, btvnovinite.bg