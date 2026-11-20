Нова химикотоксикологична лаборатория към ОДМВР – Варна ще съкрати до около две седмици изчакването на резултатите от кръвните проби на шофьори, тествани за наркотици. Досега изследванията са отнемали месеци, а през 2023 г. забавянето е достигало 18–20 месеца.

„До около месец със забавянето, което е много голям успех. През 2023 година сроковете, ако не ме лъже паметта, бяха от порядъка на 18–20 месеца“, заяви старши комисар Валери Ников, директор на Националния институт по криминалистика. По думите му целта е срокът да бъде намален още, така че резултатите да излизат за около две седмици.

Капацитет до 40 проби

Новото звено ще има капацитет между 20 и 40 проби, като точният брой зависи от сложността на анализите. В лабораторията ще работят двама служители, преминали специализирано обучение и практическа подготовка в Националния институт по криминалистика.

„Лабораторията разполага с двама служители, които са преминали специализирано обучение. Преди откриването са командировани няколко седмици в НИК за добиване на допълнителен практически опит. Очакваме да постъпят първите проби“, съобщи директорът на лабораторията Димитър Димитров.

Обучението е проведено със съдействието на Академията на МВР, Националния институт по криминалистика и Военномедицинската академия. С откриването на лабораторията специализираните звена в страната стават шест.

По-бързи експертизи за шофьорите

Директорът на ОДМВР – Варна старши комисар Живко Желев заяви, че новата лаборатория ще има значение както за противодействието на нарушенията по пътищата, така и за правата на гражданите при забавени експертизи.

„Това има пряко отражение към всичко онова, което се случва около нас, както по отношение на противодействието на пътния травматизъм, така и по отношение опазването на правата на гражданите от необосновано забавяне на възтържествуването на правдата“, каза Живко Желев.

Лабораторията ще изследва кръвни проби за наличие на наркотични вещества и техни аналози. Очакването е местният капацитет да намали натоварването на останалите специализирани звена и да ускори изготвянето на експертизите.

Източници: novini.bg, bnrnews.bg, nova.bg