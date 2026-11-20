Започва изплащането на еднократните коледни добавки от 50 евро за около 500 000 души. Най-голямата част от правоимащите са пенсионери, а средствата се изплащат по банков път или чрез пощенските станции.

Хората, които получават парите си по банков път, трябва да видят сумата по сметките си на 20 ноември. За получателите, които взимат средствата си от пощенските станции, изплащането започва на 23 ноември.

Кой има право на помощта

Сред правоимащите са хората, одобрени за целева помощ за отопление, семействата с деца с увреждания, приемните родители и младежите, които напускат приемната грижа. В списъка попадат и хора, които получават социално подпомагане от държавата.

Социалният министър Наталия Ефремова предупреди, че при част от получателите може да има забавяне, но увери: „Те също ще получат предвидените 50 евро.“ Става дума за хора, които не са подали заявления за целева помощ за отопление.

Помощите са предвидени ежегодно

С бюджета за 2026 г. парламентът е одобрил въвеждането на ежегодни помощи преди Великден и Коледа за някои пенсионери, деца и уязвими групи. Коледната добавка се изплаща еднократно и не изисква отделно посещение в дирекция „Социално подпомагане“ от хората, които вече получават средствата си по банков път или чрез пощенските станции.

Източници: novini.bg, btvnovinite.bg