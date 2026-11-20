Румен Радев категорично не приема признанията на руския президент Путин, че е атакувал Черно море. Иска други доказателства. По възможност от партньори.

Това коментира пред журналисти в парламента лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

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Имаме вече толкова мощни системи, че даже вчера на тези, кръглоземните, им показаха, че дори лястовичка, ако хвръкне, я хващат, но дронове не могат?! Вчера ги гледахме и се забавлявахме. Кръглоземецът отиде да се фука с някаква система и се изложи.

Същият този кръглоземец в началото на седмицата започна заседание на Министерския съвет с думите, че повече няма да се оправдават с предишните и от тогава всеки ден се оправдава.

Борисов е купил най-хубавите хеликоптери „Кугър“ и „Пантер“. Най-хубавите самолети „Спартан“. Най-хубавите F-16. Ама не им купил примерно огледалото за обратно виждане. Пък купете и вие нещо, направете и вие нещо за тази държава.

Ще подкрепим всички професионалисти сред кандидатите за Висшия съдебен съвет, сред тях има хора, които не са били партийци или министри. Има колеги в групата, Тома Биков например, който категорично каза, че няма да гласува за Дечев.

Новата сглобка е факт: Прогресивна България, ПП и ДБ. Проруската партия, проруското правителство, проруския премиер, проруския президент заедно с Мирчев, Божанов, Атанасов, Радан ще си изберат ВСС.

От ГЕРБ никой не е участвал в договорка.

Наблюдавайте как гласуват последните 5 реда на ПБ. Това са се договорили по кьошаците. Вече дори се знаят и имената на хората, които ще бъдат избрани. Пазят се от подслушване, дадоха се много пари за какви ли не системи като „Пегас“ и стана като по времето на Костов – излизаш по коридорите и научаваш всичко.