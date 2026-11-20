Столичният общински съвет одобри до 490 000 евро от бюджета на Столичната община за заплати и осигурителни вноски на педагогически специалисти, които работят в яслени групи при трайна липса на медицински сестри. Финансирането ще запази дейността на над 70 групи в общинските детски градини и ще предотврати тяхното затваряне или сливане.

Решението е прието по доклад на кмета Васил Терзиев и заместник-кмета по образование, спорт и младежки дейности Десислава Желязкова. Парите са предвидени за периода от 15 септември до 31 декември 2026 г. и ще бъдат превеждани целево към бюджетите на детските градини въз основа на представени трудови договори и фишове за изплатени възнаграждения.

В 70 групи вече работят педагози

В общинските детски градини в София функционират 179 яслени групи, в които се отглеждат 5582 деца. В 70 от тях на местата на липсващите медицински сестри са назначени педагози, преминали допълнително специализирано обучение, както и детегледачки.

„Това решение е важно, защото ни позволява да запазим работещи над 70 яслени групи и да гарантираме, че децата няма да останат без място за грижа заради липсата на медицински сестри“, заяви Десислава Желязкова.

По данни на Столичната община в града има 7786 неприети деца, като 5486 от тях са в яслена възраст. Наличието на свободни помещения в детските градини обаче не е достатъчно условие за откриване на нови групи. Основната пречка остава недостигът на медицински специалисти, а липсата на целево финансиране за педагогическите специалисти създава риск и за вече работещите групи.

Общината търси национален механизъм

Одобрените средства ще се използват за трудови възнаграждения и осигурителни вноски в съответствие с действащото законодателство и Колективния трудов договор в системата на предучилищното и училищното образование. Столичната община посочва, че финансирането ще осигури финансова сигурност на директорите, но е временно решение.

„В София има свободни помещения и възможност за разкриване на нови яслени групи, но недостигът на медицински специалисти и липсата на ясно разписан механизъм за финансиране поставят директорите в изключително трудна ситуация“, каза Желязкова. По думите ѝ общината ще продължи да търси решение на национално ниво, което да уреди организацията на работа и финансирането при назначаване на педагози в яслени групи без медицински сестри.

Източници: news.bg