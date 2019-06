Иванчева до ФАКТИ: Гешев излъга, за да ме злепостави

Зам.-главният прокурор Иван Гешев е изрекъл лъжи и манипулативни внушения, злепоставяйки Десислава Иванчева и уронвайки престижа на бившия кмет на столичния район "Младост". Това заяви самата тя в писмо до ФАКТИ.

Припомняме, че покрай ареста на кмета на район "Северен" в Пловдив Ральо Ралев Гешев направи дръзко изказване по случая, съпоставяйки го с делото срещу Иванчева. Самата тя подчерта категорично, че между двата случая няма нищо общо.

Според Иванчева Гешев, в качеството си на зам.-главен прокурор "не може да дава изявления по медиите и да говори каквото си иска". Тя твърди, че Гешев нарушава по 9 начина 13 международни и национални правни инструменти.

ФАКТИ уважи правото на отговор на Десислава Иванчева и го публикува:

Уважаеми дами и господа, част от екипа на новинарския сайт fakti.bg,

Обръщам се към вас по повод репортаж с направени внушения, изречени лъжи и манипулации от страна на зам.-главния прокурор Иван Гешев, целящи злепоставянето ми, уронване на престижа и доброто ми име. Репортажът е отразен в статия, публикувана на сайта на Вашата медия.

Аз съм Десислава Иванчева и ви пиша относно законно полагащото ми се на отговор. Статията, съдържаща внушенията, лъжите и манипулациите на г-н Гешев, е публикувана в 8:49 часа на 31 май от Вашата медия на адрес https://fakti.bg/krimi/384594-geshev-i-v-plovdiv-sa-vzemali-pari-no-ne-balashki-kato-ivancheva.

В нея г-н Гешев прави недоказани внушения, че случаят в пловдивския район “Северен” е сходен с този в столичния район “Младост”. В същата статия г-н Гешев твърди, че в случая с Пловдив не ставало въпрос за вземане на пари по този “балъшки начин”, а “за много по-качествено изработен начин от хората, които сме задържали”. Категорично заявявам, че между двата случая няма нищо общо.

Желая да публикувате като право на отговор следният текст:

“Иван Гешев нарушава по 9 начина 13 международни и национални правни - Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ), Всеобщата декларация за правата на човека, Конституцията на РБ, Закона за съдебната власт, правилата на Висшия съдебен съвет, Прокуратурата на РБ и др.

Дадената от него информация не трябва да се взема под внимание, защото той не е упълномощен да прави изявления от името на прокуратурата.

ПРОКУРОРИТЕ НЯМАТ право да говорят каквото си искат. Те трябва да спазват законите и правилата, разпоредбите на националното и международното законодателство, които се отнасят до информация от обществен интерес, правото на неприкосновеност на личния и семеен живот. Трябва да се съобразяват с:

I Принципите, заложени в международните и регионалните правни инструменти в същите области

1. Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи - чл. 6, алинея 1 и 2, чл. 8 и чл. 10

2. Всеобщата декларация за правата на човека на ООН - чл. 11

3. Международен пакт за граждански и политически права на ООН

4. Препоръка (2002)2 на Комитета на министрите на Съвета на Европа за достъп до официални документи (Recommendation (2002)2 by the Committee of Ministers of the Council of Europe on access to official documents)

5. Препоръка (2003)13 на Комитета на министрите на Съвета на Европа относно предоставянето на информация чрез медиите във връзка с наказателно (Recommendation (2003)13 by the Committee of Ministers of the Council of Europe on the provision of information through the media in relation to criminal proceedings)

6. Препоръка (2000)19 на Комитета на министрите на Съвета на Европа към държавите членки относно ролята на прокуратурата в системата на наказателното правораздаване (Recommendation (2000)19 by the Committee of Ministers of the Council of Europe to the Member States on the of public prosecution in the criminal justice system)

II Национални инструменти:

1. Конституцията на Република България - чл. 31, ал. 3

2. Закона за съдебната власт - чл. 16

3. "Наръчник за взаимодействие на органите на съдебната власт с медиите" на Висшия съдебен съвет (ВСС)

4. "Правила за медийна комуникация в системата на Прокуратурата на Република България"

Иван Гешев отново нарушава посочените правила, които имат задължителен характер, а именно:

- Заместник-главният прокурор Иван Гешев НЕ МОЖЕ да дава изявления за медиите. Само говорителят на главния прокурор има право да предоставя информация за работата на прокуратурата по конкретни преписки и дела със засилен медиен интерес (чл. 5 и чл. 6.2 от т. 13 Правила на ПРБ).

- Информацията НЕ МОЖЕ да е неточна (лъжи).

- Информацията НЕ МОЖЕ да пристрастна.

- Да нарушава презумция за невиновност и неприкосновеността на личния и семейния живот .

- Да не съобщава информация, която може да предизвика предубеждение в медиите.

- Не може да изразява лични мнения.

- Не се правят прогнози за изхода на разследването.

- Не се дават оценки на доказателствения материал.

- Да оставя впечатление за политическа ангажираност или пристрастност.”

