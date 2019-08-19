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Слави Трифонов: Ще изпълня обещаното

Слави Трифонов: Ще изпълня обещаното

Ще има нов медиен и политически проект, потвърди водещият

Публикувана: 19 Август, 2019 14:50
44 КОМЕНТАРА | ВИДЯНА 4152
Слави Трифонов: Ще изпълня обещаното
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В последното предаване на “Шоуто на Слави” обявих, че с моя екип ще правим телевизионен проект. И тъй като това не е достатъчно, обявих, че ще реализирам и политически проект.

Това написа в профила си във „Фейсбук“ Слави Трифонов.

От тогава до днес чета всякакви неща за себе си и за това какво ще правя. Чух и всевъзможни сценарии за бъдещето си. А това е прекрасно. Защото провокирам свободата на словото. Какво по-хубаво от това? Може пък да се пооткъснем от това достойно за недемократичните държави 111-о място.

Така че, социолози, политолози, всичколози, вие си пишете, говорете, мислете, пък аз ще направя това, което съм казал на 31 юли. Ще направя това, което ми позволява законът и моралът. Пожелавам успех и на вас, и на себе си.

България

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Коментари към статията
Месии ООД
(гост)

Неутрално
1 14:56
 
19.08.19 Отговор
Обещавам да ви оправя.... !

Оценка:
-10 +43

Дългият
(гост)

Неутрално
2 14:57
 
19.08.19 Отговор
Давай смело...размърдай тези закостенели стръктури...

Оценка:
-26 +49

El chochone
(гост)

Неутрално
3 14:57
 
19.08.19 Отговор
МАЧКАЙ СЛАВИ !!!

Оценка:
-32 +55

Слави Трифонов премиер :
(гост)

Неутрално
4 14:58
 
19.08.19 Отговор
Обещавам да оправя държавата Обещавам да изнеса парите на БНБ ОББ ДСК обещавам по Едно ферари с цвят червен само за мен а за вас домати червен Обещавам да фалирам всички банки и България твърдо да поеме към третия свят

Коментиран от #23


Оценка:
-29 +31

град козлодуй
(гост)

Неутрално
5 15:02
 
19.08.19 Отговор
браво

Оценка:
-11 +22

Кой68
(гост)

Неутрално
6 15:02
 
19.08.19 Отговор
До тук всички обещаваха всичко и нищо не изпълняваха...Всички казват/обещават това което искат да чуят хората и като дойдат на власт-НИЩО.....Ти ще си поредния.

Оценка:
-8 +29

onq s konq
(гост)

Неутрално
7 15:02
 
19.08.19 Отговор
Твърди Слави че сме на 111 място по Свобода на словото,ама вчера тука един русофил каза че сме на 137-мо място .И понеже е казано :"Зависи с кого се сравняваш",ако се сравним с "Братска Русия" която е на 147 място,излиза че сме "отличници"!Ако пък застанем до "Велик Китай"който е на 174 място...ами направо Бълг. народ ще се прослави във Вселената и "Извънземни певци песни за него ще пеят":)

Коментиран от #22


Оценка:
-22 +6

Месия ООД
(гост)

Неутрално
8 15:03
 
19.08.19 Отговор
Слави Трифонов премиер

Коментиран от #13


Оценка:
-19 +16

Обещавам
(гост)

Неутрално
9 15:04
 
19.08.19 Отговор
Ше въ управъ

Оценка:
-4 +15

нищо ново
(гост)

Неутрално
10 15:05
 
19.08.19 Отговор
То досега всеки шут се появява на сцената с подобна реплика. След което се о.сира и започва да подготвя появата на следвашия шут прехвърляйки отговорността на публиката. Съдба нерадостна, роля унизителна и скучна.

Оценка:
-4 +21

Гонзо
(гост)

Неутрално
11 15:05
 
19.08.19 Отговор
А дано. Ама аз си имам едно на ум за теб.

Оценка:
-4 +14

гойъ
(гост)

Неутрално
12 15:05
 
19.08.19 Отговор
както сдс..ндсв..яни янев...волен сидеров..бареков...валери симеонов..бсп...герб..дпс..си изпълниха обещанията...така ли ще ги изпълниш?😂😂😂
май ти натиснаха следващото копче😅

Оценка:
-3 +20

Месия ООД
(гост)

Неутрално
13 15:06
 
19.08.19 Отговор

До коментар #8 от "Месия ООД":


Премиер....на Водопад ! Едно ферари с цвят червен... едно за Боко и едно за мен !

Оценка:
-6 +18

Наблюдател
(гост)

Неутрално
14 15:06
 
19.08.19 Отговор
Славчо и морал? Изобщо не се връзва.

Оценка:
-6 +18

град козлодуй
(гост)

Неутрално
15 15:07
 
19.08.19 Отговор
БРАВО ГОСПОДИН ТРИФОНОВ

Оценка:
-13 +9

Истина
(гост)

Неутрално
16 15:07
 
19.08.19 Отговор
Това Ви е лъча светлина (от 30 години насам) и не разбирам що за злобни коментари пишете постоянно. Явно някой Ви плаща, знам ли?

Истина е, че това, което Станислав показва като политическа декларация, трябваше да е водещо за всяка една "сила" управлявала мижавата ни страна до сега.

Това не е така, така че той е единственият, който излезе с ясно формулирани принципи и цели.

Освен всичко, въпросният човек е правил много благородни неща, за които не се е търсила "сензация", нито е било нужно да се пише по медиите. Тук става въпрос за доблест и чест! А сегашните управници, нямат нито едно от двете.

Прогелднете най-накрая хора и се осъзнайте! Само с писане не става. Трябват действия!

Оценка:
-13 +17

среднощен
(гост)

Неутрално
17 15:08
 
19.08.19 Отговор
"Новият" проект на Слави Трифонов е "рестарт" на досегашния...! Нито има ресурса, нито капацитета да промени нещо в статуквото..! Има някакви пари, които иска да "инвестира" в политиката... Ако Слави се добере до пет или шест процента на изборите е "орисан" да бъде "патерица" - това е и идеята при новия политически проект..!!

Оценка:
-5 +17

Слави Трифонов премиер
(гост)

Неутрално
18 15:09
 
19.08.19 Отговор
Мили граждани мили българи Обичам ви Обичам ви искам тази страна да стане номер едно най-много искам имение в Коста Рика и руси мацки покрай мен и по цяла нощ да пия аз мастика и да живея като бохем да има милиарди да се къпе в басейн и не ми дреме за народа е най ми дреме за моя кефа

Оценка:
-5 +13

името
(гост)

Неутрално
19 15:09
 
19.08.19 Отговор
нали и обеща някакви подаръци да раздава, някой нещо да е получил??? на думи и обещания всички са силни а на изпълнение гола вода. поредния "месия" спуснат от ДС

Оценка:
-2 +11

20 15:10
 
19.08.19
Този коментар е премахнат от модератор
Българин
(гост)

Неутрално
21 15:13
 
19.08.19 Отговор
Последна надежда за мен. Тук. Детето ми, радвам се успя в чужбина. За мен чужбина вече е късно. Дано новите назначават експерти ,а не калинки.

Оценка:
-5 +8

Ей умньо
(гост)

Неутрално
22 15:18
 
19.08.19 Отговор

До коментар #7 от "onq s konq":


Ще се сравняваме със първите, не със последните.
На всяка манджа си мерудия.
Тиквеник !

Коментиран от #28, #37


Оценка:
-4 +8

Гост
(гост)

Неутрално
23 15:19
 
19.08.19 Отговор

До коментар #4 от "Слави Трифонов премиер :":


Много черно гледаш бе, момко. Такъв сценарии няма и в държавите от третия свят. Успокой се, не се вълнувай тъй...😂

Коментиран от #27


Оценка:
-2 +6

Жаба могила
(гост)

Неутрално
24 15:21
 
19.08.19 Отговор
Пеевски премиер

Оценка:
-2 +2

Давай Слави
(гост)

Неутрално
25 15:22
 
19.08.19 Отговор
Голям страх ги тресе всичките - действащи уж и безсмислени политици. Някой трябва да ги размести. Дано само после да не се чудим теб как да те гоним с камъни........... Каквото и да правиш - опичай си акъла. Подкрепа ще имате. Поне в началото. После----------каквото си заслужите. А тия сегашните нека лаят. Колкото повече лаят , толкова повече влиза.

Оценка:
-2 +5

Казуар
(гост)

Неутрално
26 15:22
 
19.08.19 Отговор
Най големият калтак в България е Слави Трифонов. Някой да го е чул да говори срещу мафията.

Оценка:
-1 +8

Слави Трифонов премиер
(гост)

Неутрално
27 15:22
 
19.08.19 Отговор

До коментар #23 от "Гост":


Спокойно обещавам по високи лихви на депозитите юруш народе после с паричките с дедо Боко у Коста Рика

Коментиран от #29


Оценка:
-1 +5

Плажуващ
(гост)

Неутрално
28 15:23
 
19.08.19 Отговор

До коментар #22 от "Ей умньо":


Как не прелети отнякъде един ф 16 блок 70 да ме събуди малко, че направо съм заспал ( заспала)

Оценка:
-0 +2

Гост
(гост)

Неутрално
29 15:25
 
19.08.19 Отговор

До коментар #27 от "Слави Трифонов премиер":


На дедо боко, много имоти ще му станат. Няма да има време да ги посещава😂

Коментиран от #32


Оценка:
-0 +3

тей ли
(гост)

Неутрално
30 15:29
 
19.08.19 Отговор
че ти се спъна още в началото с името бе... на чорчик ти тръгна :D ама още не си ли го направил, че плашиш?

Оценка:
-0 +3

За 800 дена ли😂😂😂
(гост)

Неутрално
31 15:30
 
19.08.19 Отговор
Ше станеш милиардер😂😂😂

Оценка:
-0 +4

Боки зема 8 изтребитела
(гост)

Неутрално
32 15:31
 
19.08.19 Отговор

До коментар #29 от "Гост":


Да обикаля островите бърже че са множко😂😂

Оценка:
-1 +4

Георги Илиев Митев
(гост)

Неутрално
33 15:35
 
19.08.19 Отговор
ТОВА Е РАБОТНАТА СЕДМИЦА НА "ВИСШИСТИТЕ". ДНЕСКА БУДУВАТ, УТРЕ ФЛИРТУВАТ, ВДРУГИДЕН СИ ПАЗАРУВАТ, ПОСЛЕ ПЪК ПРАЗНУВАТ И НАКРАЯ ПАК ПИРУВАТ. СЕДМИЦАТА СВЪРШИ, МЕСЕЦЪТ ПРИВЪРШИ И ГОДИНАТА ЗАВЪРШИ, А РАБОТАТА СИ... НЕСВЪРШИ.

Оценка:
-0 +3

КУРнинов
(гост)

Неутрално
34 15:36
 
19.08.19 Отговор
Модерното в момента е политика да е сутрин в метрото или с колело до работата на обяд да обядва навън вечер да е в парка също сред хората а не като теб ГЛАМАР такъв да се движиш с ескорт по-голям от президентския и с бронирана техника по-висок клас от правителствените автомобили! Ако се мислиш за модерен с бръснатата глава големия ланец и 15гавазина около теб значи си много ретро мутра Ако пък се криеш че те търсят ми приличаш на осмиваните от теб в зората на демокрацията партизани излезли в гората на 08.09.1944г. да се скрият! То никой не ги търси ама те да се скрият че да впечатлят новата власт! Та така и ти Славуца никой не те ебе за слива ама ти да се скриеш че да впечатлиш избирателя че си фактор ама си по-жалък и от туфлека Бареков!

Оценка:
-1 +2

Георги Илиев Митев
(гост)

Неутрално
35 15:38
 
19.08.19 Отговор
ЩОМ "ЧИНОВНИКЪТ" Е В СТАЯ ИЗБОРИТЕ МОГА ДА ГИ "РАЗГАДАЯ". МОГА И ДА ГИ РЕША, ЗАЩОТО НЕ ГРЕША. ЩОМ ИМА РИМА ЗНАЧИ Е ОТ "ПРИМА"...

Оценка:
-0 +2

Цирк балкански 😂😂😂
(гост)

Неутрално
36 15:38
 
19.08.19 Отговор
С нов клоун😂😂😂

Оценка:
-1 +2

onq s konq
(гост)

Неутрално
37 15:39
 
19.08.19 Отговор

До коментар #22 от "Ей умньо":


Разсъждаваш СПОНТАННО ПЪРВОСИГНАЛНО,типично за русофил настояващ да се сравняваме с "Първите".Така и няма да осъзнае ПЕТОЛЪЧКОВИЯТ ТИ МОЗЪК,че "Последните ще бъдат първи,а първите - последни"- сам Исус го е казал!Сега съвсем по АНТИХРИСТСКИ остава да ме питаш "А кой е тоя Исус?"...с руски акцент:)

Оценка:
-3 +0

mi ta ka
(гост)

Неутрално
38 15:39
 
19.08.19 Отговор
Със сугорност бих гласувал за човек като Слави... изборите наближават да не ми гласувате пак за ГЕРБ. Задължително нещо ново някой не заставал на държавен пост до сега.

Оценка:
-1 +1

Я цел исусчо слезнал при назе😂😂
(гост)

Неутрално
39 15:40
 
19.08.19 Отговор
И тоз иска острови и милиарде

Оценка:
-1 +2

НОВИЯТ БАРЕКОВ
(гост)

Неутрално
40 15:49
 
19.08.19 Отговор
ОЧАКВАМ ЗАМЕРВАНИЯТА С ФЕКАЛИИ ПО ГОЛАТА МУ ПАЧА !

Оценка:
-0 +1

Те така
(гост)

Неутрално
41 15:54
 
19.08.19 Отговор
Каквото е обещал го е направил !
Само напред !!!

Оценка:
-0 +0

Славчо
(гост)

Неутрално
42 15:56
 
19.08.19 Отговор
Най сериозно искам да те питам нещо: След като за теб тази държава е скапана и ти си човек от народа, защо хем не си плащаш данъците в България хем успя да спестиш 50 милиона от тоз народ дето се каниш да го управляваш. Ей на тези два въпроса ми отговори смислено без сърказъм и ще ти повярвам...

Оценка:
-0 +1

Townboy
(гост)

Неутрално
43 16:00
 
19.08.19 Отговор
Също като Царя и Боко. Българите си заслужаваме съдбата. Правим си кал едни на други и избираме най-долната измет да ни управлява. Затова до няколко десетилетия няма да има български народ а вероятно и държава.

Оценка:
-0 +0

Пловдив
(гост)

Неутрално
44 16:07
 
19.08.19 Отговор
Бати наркомана дрън дрън болшет.

Оценка:
-0 +1

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