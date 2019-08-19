- КримиЕкшън в Поморие: 3 часа полицията преговаря с въоръжен мъж
- КримиСмразяващи подробности за убийството на малката Кристи
- МненияПутин-2: Либералът, който стана консерватор?
- СвятДвадесет цивилни убити за 24 часа
- МненияМутра от прокурор или полицай не се бои! И има защо
- КримиМестен откри череп в Негован
- СвятКитай се отказа от петрола на Венецуела
- СпортБайерн блесна с трансферен удар
- СвятБелград забранява найлоновите торбички
- КримиБой заради неизпълнен музикален поздрав в Дамяница
- Звезда от „Тату“ се развеждапреди 3 минути
- Какво се случва с Жан-Клод Юнкер?преди 11 минути
- Балъков върна Георги Миланов в националнияпреди 13 минути
- Враца взе заем за нови автобусипреди 18 минути
- Най-красивият престъпник заряза жена си заради богата наследница, но...преди 19 минути
- Постоянен арест за Мартин Трифоновпреди 24 минути
Fakti.bg показва на посетителите си онлайн реклами, за да се финансира почтено.
Молим Ви най-учтиво да изключите блокирането на реклами.
Важно е за нас, за да продължим да Ви информираме безпристрастно.
Слави Трифонов: Ще изпълня обещаното
Ще има нов медиен и политически проект, потвърди водещият
В последното предаване на “Шоуто на Слави” обявих, че с моя екип ще правим телевизионен проект. И тъй като това не е достатъчно, обявих, че ще реализирам и политически проект.
Това написа в профила си във „Фейсбук“ Слави Трифонов.
От тогава до днес чета всякакви неща за себе си и за това какво ще правя. Чух и всевъзможни сценарии за бъдещето си. А това е прекрасно. Защото провокирам свободата на словото. Какво по-хубаво от това? Може пък да се пооткъснем от това достойно за недемократичните държави 111-о място.
Така че, социолози, политолози, всичколози, вие си пишете, говорете, мислете, пък аз ще направя това, което съм казал на 31 юли. Ще направя това, което ми позволява законът и моралът. Пожелавам успех и на вас, и на себе си.
България
- Последни
- Първи
- Най-харесвани
(гост)
Неутрално
1 14:56
-10 +43
(гост)
Неутрално
2 14:57
-26 +49
(гост)
Неутрално
3 14:57
-32 +55
(гост)
Неутрално
4 14:58
Коментиран от #23
-29 +31
(гост)
Неутрално
5 15:02
-11 +22
(гост)
Неутрално
6 15:02
-8 +29
(гост)
Неутрално
7 15:02
Коментиран от #22
-22 +6
(гост)
Неутрално
8 15:03
Коментиран от #13
-19 +16
(гост)
Неутрално
9 15:04
-4 +15
(гост)
Неутрално
10 15:05
-4 +21
(гост)
Неутрално
11 15:05
-4 +14
(гост)
Неутрално
12 15:05
май ти натиснаха следващото копче😅
-3 +20
(гост)
Неутрално
13 15:06
До коментар #8 от "Месия ООД":
Премиер....на Водопад ! Едно ферари с цвят червен... едно за Боко и едно за мен !
-6 +18
(гост)
Неутрално
14 15:06
-6 +18
(гост)
Неутрално
15 15:07
-13 +9
(гост)
Неутрално
16 15:07
Истина е, че това, което Станислав показва като политическа декларация, трябваше да е водещо за всяка една "сила" управлявала мижавата ни страна до сега.
Това не е така, така че той е единственият, който излезе с ясно формулирани принципи и цели.
Освен всичко, въпросният човек е правил много благородни неща, за които не се е търсила "сензация", нито е било нужно да се пише по медиите. Тук става въпрос за доблест и чест! А сегашните управници, нямат нито едно от двете.
Прогелднете най-накрая хора и се осъзнайте! Само с писане не става. Трябват действия!
-13 +17
(гост)
Неутрално
17 15:08
-5 +17
(гост)
Неутрално
18 15:09
-5 +13
(гост)
Неутрално
19 15:09
-2 +11
(гост)
Неутрално
21 15:13
-5 +8
(гост)
Неутрално
22 15:18
До коментар #7 от "onq s konq":
Ще се сравняваме със първите, не със последните.
На всяка манджа си мерудия.
Тиквеник !
Коментиран от #28, #37
-4 +8
(гост)
Неутрално
23 15:19
До коментар #4 от "Слави Трифонов премиер :":
Много черно гледаш бе, момко. Такъв сценарии няма и в държавите от третия свят. Успокой се, не се вълнувай тъй...😂
Коментиран от #27
-2 +6
(гост)
Неутрално
24 15:21
-2 +2
(гост)
Неутрално
25 15:22
-2 +5
(гост)
Неутрално
26 15:22
-1 +8
(гост)
Неутрално
27 15:22
До коментар #23 от "Гост":
Спокойно обещавам по високи лихви на депозитите юруш народе после с паричките с дедо Боко у Коста Рика
Коментиран от #29
-1 +5
(гост)
Неутрално
28 15:23
До коментар #22 от "Ей умньо":
Как не прелети отнякъде един ф 16 блок 70 да ме събуди малко, че направо съм заспал ( заспала)
-0 +2
(гост)
Неутрално
29 15:25
До коментар #27 от "Слави Трифонов премиер":
На дедо боко, много имоти ще му станат. Няма да има време да ги посещава😂
Коментиран от #32
-0 +3
(гост)
Неутрално
30 15:29
-0 +3
(гост)
Неутрално
31 15:30
-0 +4
(гост)
Неутрално
32 15:31
До коментар #29 от "Гост":
Да обикаля островите бърже че са множко😂😂
-1 +4
(гост)
Неутрално
33 15:35
-0 +3
(гост)
Неутрално
34 15:36
-1 +2
(гост)
Неутрално
35 15:38
-0 +2
(гост)
Неутрално
36 15:38
-1 +2
(гост)
Неутрално
37 15:39
До коментар #22 от "Ей умньо":
Разсъждаваш СПОНТАННО ПЪРВОСИГНАЛНО,типично за русофил настояващ да се сравняваме с "Първите".Така и няма да осъзнае ПЕТОЛЪЧКОВИЯТ ТИ МОЗЪК,че "Последните ще бъдат първи,а първите - последни"- сам Исус го е казал!Сега съвсем по АНТИХРИСТСКИ остава да ме питаш "А кой е тоя Исус?"...с руски акцент:)
-3 +0
(гост)
Неутрално
38 15:39
-1 +1
(гост)
Неутрално
39 15:40
-1 +2
(гост)
Неутрално
40 15:49
-0 +1
(гост)
Неутрално
41 15:54
Само напред !!!
-0 +0
(гост)
Неутрално
42 15:56
-0 +1
(гост)
Неутрално
43 16:00
-0 +0
(гост)
Неутрално
44 16:07
-0 +1