Слави Трифонов: Ще изпълня обещаното

В последното предаване на “Шоуто на Слави” обявих, че с моя екип ще правим телевизионен проект. И тъй като това не е достатъчно, обявих, че ще реализирам и политически проект.

Това написа в профила си във „Фейсбук“ Слави Трифонов.

От тогава до днес чета всякакви неща за себе си и за това какво ще правя. Чух и всевъзможни сценарии за бъдещето си. А това е прекрасно. Защото провокирам свободата на словото. Какво по-хубаво от това? Може пък да се пооткъснем от това достойно за недемократичните държави 111-о място.

Така че, социолози, политолози, всичколози, вие си пишете, говорете, мислете, пък аз ще направя това, което съм казал на 31 юли. Ще направя това, което ми позволява законът и моралът. Пожелавам успех и на вас, и на себе си.

България