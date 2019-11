АЕЖ - България: Министър Горанов да се извини или да си ходи (ОБНОВЕНА)

Журналисти от София и Варна – подложени на брутален натиск

*Допълнено с уточнение, получено от телевизия Bulgaria On Air

Асоциацията на европейските журналисти – България настоява министър Владислав Горанов да се извини на журналистката от БСТВ Нора Стоичкова или да си подаде оставката.

В петък Горанов се ядоса от въпрос, зададен от журналистите, по отношения на предложените нови правила за болничните и заяви първо, че той, а не журналистите определят по кои въпроси ще се говори, а след това заплаши журналистката, че “ще им спрат парите”.

Най-малкото, което Горанов дължи за тези две реплики, е извинение. Арогантното отношение на министъра е показателно за медийния комфорт, на който разчитат управляващите и който ги е разглезил до такава степен, че да излизат от равновесие след всеки въпрос, който не влиза в плановете им, пишат в декларация на сайта си от Асоциацията на европейските журналисти - България.

Заплахите към журналисти: правителствена политика?

Заплахата от Горанов към журналистката от БСТВ Нора Стоичкова за спиране на парите е директен опит за цензура и е абсолютно недопустима. Тя идва и след подобно поведение от страна на премиера Бойко Борисов, който тази седмица, по време на връчването на икономически награди обяви, че наблюдава карикатурист, който го рисува, визирайки очевидно Христо Комарницки.

След втория тур на местните избори Борисов отказа да отговаря на журналистически въпроси, подразнен от въпрос на журналистката от Дневник Петя Владимирова. След първия тур пък Борисов реши да бойкотира Би Ти Ви. Учудващо, публична реакция от телевизията не последва.

Недопустим натиск над журналисти във Варна

Още един скорошен случай, говорещ за бруталния натиск, на който са подложени медиите в цялата страна, е този с варненската журналистка Елена Кирова. Тя е принудена да напусне медията, за която работи – телевизия Черно море, след като е подложена на унижение заради въпроси, които е задала на кмета на Варна Иван Портних в интервю, поръчано от телевизия Bulgaria on Air. Собственик на тази телевизия е групата около Химимпорт и ЦКБ, свързан с Холдинг Варна, който от своя страна притежава телевизия “Черно море”.

Интервюто Елена Кирова никога не е излъчено, а версиите на отговорните лица във варненската и софийската телевизии, както и на ръководни лица в ГЕРБ – Варна сериозно се разминават.

Според самата Кирова “прегрешението” ѝ е, че е питала Портних относно публикации в израелски медии, според които негово служебно посещение в Хайфа е било прекратено след скандал, свързан с употреба на алкохол и непристойно поведение. Вторият ѝ неудобен въпрос е бил за реконструкцията на прословутия булевард “Васил Левски” в морската столица.

Случилото се с Кирова е потресаващо и е показателно за условията, в които работят регионалните журналисти. Една “грешна” стъпка, засягаща интересите на собствениците им, зависими от властта е напълно достатъчна, за да загубят си. Нещо повече, за тях е трудно изобщо да останат в професията, тъй като потенциалните работни места на този пазар са твърде ограничени.

Призоваваме телевизия Bulgaria on Air да публикува в неговата цялост интервюто на Елена Кирова с Иван Портних. Изборите минаха, но обществото безспорно има интерес да научи защо тя е изгубила работата си.

Не можем да подминем и обидния коментар във Фейсбук по адрес на журналистите, публикуван от Марица Гърдева, общински съветник от ГЕРБ във Варна. Не е достатъчно, че Гърдева е изтрила коментара си, който гласи: „Журналистиката е почти толкова древна, като…. С няколко думи това е втората най-древна професия“. Гърдева е най-вероятният бъдещ председател на Постоянната комисия “Култура и духовно развитие” във варненския Общински съвет. Но без публично извинение за публикацията си, е недопустимо тя бъде избирана на какъвто и да е ръководен пост. Още по-малко на такъв, в чийто ресор ще попадат и медиите. .

Политика и – заедно срещу журналистите

Всички тези сюжети от последните дни говорят за политико-олигархичния модел, който сериозно застрашава свободата на словото в България. Едри бизнесмени, които са собственици на медии, репресират служителите си, когато последните си позволят дори на пръв поглед невинни отклонения от политиката да не се задават критични въпроси на “наши хора”, а медийната машина да се използва само за разправа с опоненти.

Илюстрация на тази симбиоза между политика и бизнес е точно участието на Владислав Горанов на споменатата вече церемония за присъждането на наградите “Мистър и мисис Икономика”, на които домакин бе председателят на Конфедерацията на индустриалците и работодателите в България Кирил Домусчиев. В речта си Горанов, за когото е известно, че живее без наем в луксозен апартамент, намиращ се в комплекс, свързан Домусчиев, говори за необходимостта от баланс между лошите и добрите новини и похвали домакина за новата му придобивка – Нова телевизия.

Ден по-късно управляващите обявиха мярката, за която отдавна настоява КРИБ на Домусчиев – неизплащането на първия ден от болничните. Това бе и темата на въпроса, който ядоса Горанов в кулоарите на парламента. Този въпрос е от съществено значение за милиони работещи българи и е нормално журналистите да искат от управляващите обяснения.

В обобщение, настояваме за:

Извинение или оставка на министър Горанов;

Излъчване на интервюто с кмета на Варна Иван Портних по телевизия Bulgaria on Air;

Извинение или оставка на варненската общинска съветничка Марица Гърдева заради обидния ѝ коментар към журналистите, публикуван във Фейсбук;

Ангажимент от страна на премиера Бойко Борисов, че натискът върху свободата на словото ще бъде преустановен и че няма да толерира арогантно отношение към журналисти от страна на членове на кабинета му или партийни функционери на ГЕРБ.

*Уточнение, получено от телевизия Bulgaria ON AIR:

„Уважаеми колеги,

Във връзка с разпространената от Вас позиция на 18.11.2019г. и конкретно относно

частта, която касае Bulgaria ON AIR, е необходимо да внесем следните уточнения:

Националната политематична телевизия Bulgaria ON AIR e една от медиите с най-

високо зрителско доверие в страната – доверие, изградено върху здравата основа на

безпристрастно и обективно отразяване на политическите процеси. Принципи, които

Bulgaria ON AIR е твърдо решена да продължи да пази в програмата си, както досега.

Всеки ден екипът от журналисти на националната телевизия получава десетки

материали от кореспонденти и партньорски медии от цялата страна, с които има

търговски взаимоотношения, и предлага на зрителите само най-актуалните от тях,

които отговарят на най-високите журналистически стандарти.

Интервю с кандидат-кмета на Варна е разработено от екип на регионалната

телевизия „Черно море“ и е негова собственост. Предоставено е за излъчване в

сутрешния блок на националната телевизия Bulgaria ON AIR по линия на търговски

взаимоотношения. След като се установява, че излъчването на интервюто ще се

дублира с тв участие на кандидат-кмета на Варна по друга конкурентна телевизия,

се взима решение то да не се излъчи, запазвайки правото на Bulgaria ON AIR като

частна медия да предоставя на зрителите си ексклузивно и актуално съдържание.

В този смисъл Bulgaria ON AIR, която е напълно отделна частна национална

телевизия и няма общо с регионалната „Черно море“, не е собственик на материала

и няма права върху излъчването му към настоящия момент“.

