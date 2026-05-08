8 май 1878 г. Княз Дондуков става руски императорски комисар в България

На 19 февруари 1878 г. в Сан Стефано, е подписан предварителен договор между Русия и Турция. В неговия чл. 6 е отбелязано: „България ще образува автономно, трибутарно княжество, с християнско правителство и народна милиция.” А в чл. 7 е добавено: „Въвеждането на новото управление в България и надзорът за неговото прилагане ще бъдат поверени за две години на един руски императорски комисар.” Границите на Българското княжество, посочени в чл. 7 с приложена към него карта, са определени с оглед включване на териториите от Балканския полуостров, където мнозинството от населението е българско, припомня forumnauka.bg.
За руски императорски комисар още през февруари 1878 г. е готвен княз Александър Михайлович Дондуков-Корсаков. Участник във военните кампании на Русия, водени през 1848–1856 г., в 1869 г. той е бил произведен в чин генерал-адютант и е назначен за киевски, подолски и волински генерал-губернатор. В началото на 1877 г., по време на мобилизацията на руската армия за участие в освободителната Руско-турска война, временно е командир на Киевския военен окръг, а през септември 1877 г. пристига на театъра на бойните действия в България, където е назначен за командир на 13-и армейски корпус в състава на Източния отряд (т. н. Русенски отряд). На 16 април 1878 г. със заповед на Александър II е произведен в чин генерал от кавалерията и официално е назначен за императорски руски комисар в България.
На 8 май 1878 г. в Сан Стефано княз Дондуков-Корсаков встъпил в длъжността си. В общата инструкция на държавния канцлер на Русия от 10 април 1878 г., от която е бил длъжен да се ръководи императорския комисар при осъществяването на своята дейност в България, се подчертава, че Временното управление трябва да подготви българския народ за самостоятелен политически живот и да създаде добра държавна организация, така че когато русите напуснат страната, българите да могат да се противопоставят на всякакви враждебни посегателства.
Допълнителната инструкция до Дондуков-Корсаков от 15 април 1878 г. се покрива в по-голямата си част с изготвения от княз Вл. Черкаски „Проект на учрежденията в управлението на Българското княжество”, който бил представен на главнокомандващия в Сан Стефано лично от автора. Това станало на 18 февруари 1878 г. само няколко часа преди смъртта на ръководителя на Канцеларията за граждански дела. Сходството на включеното в инструкцията, с проекта на княз Черкаски, означава, че вижданията и предложенията на последния, относно уредбата на бъдещото гражданско управление в България, са били одобрени и използвани при даване на конкретните наставления на княз Дондуков-Корсаков. В инструкцията до него е споменато, че той ще бъде „само продължител на административната система”, чието въвеждане вече е получило своето начало при предшественика му княз Черкаски.
Ръководен от двете инструкции княз Дондуков-Корсаков създал Съвет на управлението на императорския комисар, наричан още Централно управление на императорския комисар. За членове на съвета, които били и управители на отделите, били назначени: генерал-майор Михаил А. Домонтович – управител на канцеларията за общи дела и дипломация, генерал-майор Василий Г. Золотарьов – управител на военния отдел, генерал-майор Пьотър А. Гресер – управител на отдела на вътрешните дела, д. ст. с. Сергей Ив. Лукиянов – управител на съдебния отдел, д. ст. с. Константин А. Бух – управител на финансовия отдел, проф. Марин Дринов – управител на отдела на народното просвещение и духовните дела, д. ст. с. Александър Тухолка – началник на централното управление на митническата част. Към съвета се числели също екзархът и всички български екзархийски архиереи.
Седалището на Съвета на управлението на императорския комисар първоначално било установено в Пловдив, където княз Дондуков-Корсаков пристигнал на 20 май 1878 г.
Решенията на Берлинския конгрес от 1 юли 1878 г. наложили известни корекции в задачите на Съвета. Берлинският договор чувствително намалил територията на освободените земи от фиксираните в Санстефанския договор. Южна България била обособена като административна област, наречена Източна Румелия и останала под пряката политическа власт на султана. Престоят на руските войски и администратори бил съкратен на девет месеца, което намалявало времето за пълноценна дейност за окончателно и пълно устройство на Българското княжество.
На 24 юли 1878 г. руското външно министерство изпратило трета инструкция до княз Ал. Дондуков-Корсаков, в която били актуализирани задачите на Съвета на управлението с вземане под внимание на решенията на Великите сили в Берлин. Налагало се седалището на Временното руско управление да се премести в София, тъй като Пловдив ставал център на Източна Румелия. Предвид съкратения срок за действие някои от задачите отпаднали, други – като създаването на земска войска и полиция, трябвало да се осъществят ускорено. Императорският комисар получил правото еднолично да ръководи работите по окончателното изграждане на българската администрация и особено на важните централни ведомства и учреждения. Представителите на останалите Велики сили не можели да се намесват директно в неговата дейност.
източник: forumnauka.bg
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Истината
“С безобразните си военни действия през 1804, 1807, 1828 и 1854 тя опожари страната, погуби населението и в крайна сметка я остави на произвола на поробителите. Трябва да се отбележи, че тези войни не се вдъхновяваха никога от интересите на България, чието име не бе дори произнасяно. Не е ли Русия тази, която разруши градове като Свищов, Русчук, Силистра, Сливен, Стара Загора, Разград, Варна и т.н.”
06:20 08.05.2020
2 Истината
06:21 08.05.2020
3 Истината
“Баьо Либене, дочувам, че ти и оная лудетина Ботьова сте решили да докарате миризливият казашки бутуш в Булгурско? Ако туй е тъй то аз с моите кунки ще ви отрежа чепките.“ - В. Лъвский
06:22 08.05.2020
4 Истината
Зoщe cте
дошли по полята балкански
немили, неканени гости?
ИВАН ВАЗАВ
06:23 08.05.2020
7 Дондуков
06:29 08.05.2020
6 Истината
06:32 08.05.2020
7 ген.Арнолди
При Плевен и зимното преминаване на Стара планина Арнолди обезпечава с войските си десния фланг на отряда на генерал Гурко. За проявен героизъм отново е награден. Този път с орден „Бял орел” с мечове.
От 10 януари до края на юли 1878г. Александър Арнолди е военен губернатор на София, след което заминава за Русия. Умира през 1898г.
06:34 08.05.2020
8 Бачо Киро
06:48 08.05.2020
10 Аман от мекерета
До коментар #1 от "Истината":С психопроблеми,явно е истина че няма ненаказано добро.Благодарим на Русия за Свободата!!!
07:36 08.05.2020
14 РЕАЛИСТ
07:51 08.05.2020
15 бобо
До коментар #8 от "Бачо Киро":Пич, Бачо Киро са го обесили турците. Сложи си турското име, и не ни занимавай с глупости.
08:01 08.05.2020
16 Руски еничарин
До коментар #14 от "РЕАЛИСТ":Четат исторически документи. Не измишльотините нписани в руските букварчета.
08:06 08.05.2020
17 ФАКТ
08:09 08.05.2020
18 В.В.
08:09 08.05.2020
19 РЕАЛИСТ
До коментар #16 от "Руски еничарин":Четат избрани съчинения на Сорос. Хайде , нямам време отивам на работа. Ако бях трол, щях да поспоря още.
08:10 08.05.2020
20 Трола когото визираш
До коментар #11 от "РЕАЛИСТ":и сега е горд. Но може и да не е, но да има сметки да плаща
08:16 08.05.2020
21 Българин
08:23 08.05.2020
22 Българин
До коментар #11 от "РЕАЛИСТ":Най-продажните безродници и българофоби са най-верните еничари на руската кочина.
08:24 08.05.2020
26 Математиката драгои
До коментар #11 от "РЕАЛИСТ":Голям математик....от 147 хилядна войска как се дават 200 хиляди жертви :))))
09:16 08.05.2020
27 Дондуков
10:00 08.05.2020
28 Фатих Мехмед
10:20 08.05.2020
29 Рошко
10:50 08.05.2020
30 123
11:20 08.05.2020
31 Бръм
До коментар #8 от "Бачо Киро":Някои от нещата, които пишеш, по същество са верни. С изключение на притежаването на земя - по време на Османската империя всичката земя по право е била владение на султана. Българите са имали право само да обработват предоставените им и то по-бедни земи срещу съответните данъци. Друго за което не пишеш е, че българите не са имали право да участват в управлението. И че като "рая" са били облагани с по-високи данъци.
11:30 08.05.2020
32 Бръм
До коментар #3 от "Истината":Истината е друга - че българският народ по онова време не е имал физическия и духовния потенциал да се освободи сам. Тогава българското население е било около 1.5-2 млн души. От тази бройка при максимална мобилизация биха се събрали 200-400хил годни да носят оръжие мъже. Никакъв шанс срещу 500-600 хилядна добре обучена и въоръжена османска армия, без да броим башибозука. Да не говорим, че организацията и подготовката с малки изключения са куцали отвсякъде - Априлското възстание го доказва. По него време твоят любим вожд Стамболов се е скрил като мишка...Единствено Русия от Европеските сили се наема да защити правата на българите и го прави с цената на много човешки жертви. По натам в историята следват двете национални катастрофи, но тях разбира се едва ли ще се осмелиш да коментираш кой е причинил...Това са фактите и това е Истината, пък ти продължавай да си ляляш щуротии.
11:47 08.05.2020
33 Бръм
До коментар #30 от "123":Не е ли показателно, че бройката на убитите български и сръбски бойци е почти равна !? И това във войната за Освобожденине на България!
11:53 08.05.2020
34 Кръстеняци
До коментар #32 от "Бръм":И не само сме били малко на брой , но и чувствително превъзхождани от други етноси в територията . Примерно 2 български махали , три турски , две българомохамедански , татари , власи , черкези , и много други етноси разхвърляни съвсем умишлено по територията , за да се получи някаква дизайнерска общност , която , няма как да създава проблеми на портата , поради своята дезориентираност и не-хомогенност, и точно това се цели. Едните вдигат въстание , от другото село , идват да ги колят , и така ден след ден. Голяма част от тези мохамедански маси са напуснали територията , пред опасността на руската армия . Там където са били най-големите погроми на Априлското Въстание , там са изчезнали напълно поради страх от възмездие , и там обитава съвсем компактно българско население. Останалите са оставени като 5-та колона съвсем умишлено да седят , чакат и при нужда да затворят османската дъга . Наследниците на които , можем да прочетем, зад сложените думи в устите на революционерите ни , или думи извадени от контекста . Има една интересна подробност , когато влиза руската армия , тя не може да открие голяма хомогенна християнска общност , на чиито интереси да се позове в межд. план . Тогава мобилизира 200 попа които извършват масово покръстване на сбирщайна от Сев. България днешна Враца Монтана и др. за това им е останало прозвището - "Кръстеняци" от такъв корен е и Тодор Живков , но за това друг път.
12:37 08.05.2020
36 Горски
03:22 08.05.2026