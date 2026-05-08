Новини
България »
София »
8 май 1878 г. Княз Дондуков става руски императорски комисар в България

8 май 1878 г. Княз Дондуков става руски императорски комисар в България

8 Май, 2026 03:13 11 060 36

  • княз дондуков-
  • руски императорски комисар-
  • българия-
  • освобождение

Раждането на Третата българска държава

8 май 1878 г. Княз Дондуков става руски императорски комисар в България - 1
Снимка: Архив
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

На 19 февруари 1878 г. в Сан Стефано, е подписан предварителен договор между Русия и Турция. В неговия чл. 6 е отбелязано: „България ще образува автономно, трибутарно княжество, с християнско правителство и народна милиция.” А в чл. 7 е добавено: „Въвеждането на новото управление в България и надзорът за неговото прилагане ще бъдат поверени за две години на един руски императорски комисар.” Границите на Българското княжество, посочени в чл. 7 с приложена към него карта, са определени с оглед включване на териториите от Балканския полуостров, където мнозинството от населението е българско, припомня forumnauka.bg.

За руски императорски комисар още през февруари 1878 г. е готвен княз Александър Михайлович Дондуков-Корсаков. Участник във военните кампании на Русия, водени през 1848–1856 г., в 1869 г. той е бил произведен в чин генерал-адютант и е назначен за киевски, подолски и волински генерал-губернатор. В началото на 1877 г., по време на мобилизацията на руската армия за участие в освободителната Руско-турска война, временно е командир на Киевския военен окръг, а през септември 1877 г. пристига на театъра на бойните действия в България, където е назначен за командир на 13-и армейски корпус в състава на Източния отряд (т. н. Русенски отряд). На 16 април 1878 г. със заповед на Александър II е произведен в чин генерал от кавалерията и официално е назначен за императорски руски комисар в България.

На 8 май 1878 г. в Сан Стефано княз Дондуков-Корсаков встъпил в длъжността си. В общата инструкция на държавния канцлер на Русия от 10 април 1878 г., от която е бил длъжен да се ръководи императорския комисар при осъществяването на своята дейност в България, се подчертава, че Временното управление трябва да подготви българския народ за самостоятелен политически живот и да създаде добра държавна организация, така че когато русите напуснат страната, българите да могат да се противопоставят на всякакви враждебни посегателства.

Допълнителната инструкция до Дондуков-Корсаков от 15 април 1878 г. се покрива в по-голямата си част с изготвения от княз Вл. Черкаски „Проект на учрежденията в управлението на Българското княжество”, който бил представен на главнокомандващия в Сан Стефано лично от автора. Това станало на 18 февруари 1878 г. само няколко часа преди смъртта на ръководителя на Канцеларията за граждански дела. Сходството на включеното в инструкцията, с проекта на княз Черкаски, означава, че вижданията и предложенията на последния, относно уредбата на бъдещото гражданско управление в България, са били одобрени и използвани при даване на конкретните наставления на княз Дондуков-Корсаков. В инструкцията до него е споменато, че той ще бъде „само продължител на административната система”, чието въвеждане вече е получило своето начало при предшественика му княз Черкаски.

Ръководен от двете инструкции княз Дондуков-Корсаков създал Съвет на управлението на императорския комисар, наричан още Централно управление на императорския комисар. За членове на съвета, които били и управители на отделите, били назначени: генерал-майор Михаил А. Домонтович – управител на канцеларията за общи дела и дипломация, генерал-майор Василий Г. Золотарьов – управител на военния отдел, генерал-майор Пьотър А. Гресер – управител на отдела на вътрешните дела, д. ст. с. Сергей Ив. Лукиянов – управител на съдебния отдел, д. ст. с. Константин А. Бух – управител на финансовия отдел, проф. Марин Дринов – управител на отдела на народното просвещение и духовните дела, д. ст. с. Александър Тухолка – началник на централното управление на митническата част. Към съвета се числели също екзархът и всички български екзархийски архиереи.

Седалището на Съвета на управлението на императорския комисар първоначално било установено в Пловдив, където княз Дондуков-Корсаков пристигнал на 20 май 1878 г.

Решенията на Берлинския конгрес от 1 юли 1878 г. наложили известни корекции в задачите на Съвета. Берлинският договор чувствително намалил територията на освободените земи от фиксираните в Санстефанския договор. Южна България била обособена като административна област, наречена Източна Румелия и останала под пряката политическа власт на султана. Престоят на руските войски и администратори бил съкратен на девет месеца, което намалявало времето за пълноценна дейност за окончателно и пълно устройство на Българското княжество.

На 24 юли 1878 г. руското външно министерство изпратило трета инструкция до княз Ал. Дондуков-Корсаков, в която били актуализирани задачите на Съвета на управлението с вземане под внимание на решенията на Великите сили в Берлин. Налагало се седалището на Временното руско управление да се премести в София, тъй като Пловдив ставал център на Източна Румелия. Предвид съкратения срок за действие някои от задачите отпаднали, други – като създаването на земска войска и полиция, трябвало да се осъществят ускорено. Императорският комисар получил правото еднолично да ръководи работите по окончателното изграждане на българската администрация и особено на важните централни ведомства и учреждения. Представителите на останалите Велики сили не можели да се намесват директно в неговата дейност.

източник: forumnauka.bg


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Истината

    17 24 Отговор
    През 1861 г. Захари Стоянов пише:
    “С безобразните си военни действия през 1804, 1807, 1828 и 1854 тя опожари страната, погуби населението и в крайна сметка я остави на произвола на поробителите. Трябва да се отбележи, че тези войни не се вдъхновяваха никога от интересите на България, чието име не бе дори произнасяно. Не е ли Русия тази, която разруши градове като Свищов, Русчук, Силистра, Сливен, Стара Загора, Разград, Варна и т.н.”

    Коментиран от #10, #11, #23

    06:20 08.05.2020

  • 2 Истината

    13 23 Отговор
    Български революционер и писател Захари Стоянов пита КОЙ е против Съединението ни?!  КОЙ се опитва да накара султанът да нападне България след Съединението?! КОЙ се опитва да организира преврати и метежи с цел да присъедини България като поредна губерния към Руската империя?! КОЙ подтиква сръбския крал да нападне България след Съединението и КОЙ заповядва на своите офицери позорно да напуснат бойните редици, за да може България да бъде превзета и подчинена?!…

    06:21 08.05.2020

  • 3 Истината

    17 22 Отговор
    Цитат от писмо на Васил Иванов Кунчев-Левски до Каравелов:
    “Баьо Либене, дочувам, че ти и оная лудетина Ботьова сте решили да докарате миризливият казашки бутуш в Булгурско? Ако туй е тъй то аз с моите кунки ще ви отрежа чепките.“ - В. Лъвский

    Коментиран от #32

    06:22 08.05.2020

  • 4 Истината

    15 24 Отговор
    защо cте вий тyка?

    Зoщe cте

    дошли по полята балкански

    немили, неканени гости?
    ИВАН ВАЗАВ

    06:23 08.05.2020

  • 5 Истината

    15 22 Отговор
    „Не ви щем ни меда, ни жилото!“ Драган Цанков към ушанките.!

    06:29 08.05.2020

  • 6 Истината

    16 19 Отговор
    “Като народ ние можем да се гордеем, че всичките ни народни деятели и патриоти: Г. Раковски, Л. Каравелов, В. Левски, Хр. Ботйов, А. Кънчев, П. Волов, Г. Бенковски и проч., са биле против официална Русия. Никога те не са апелирали към нея, защото са знаяли, че нейний камшик повече боли от турския….”

    06:32 08.05.2020

  • 7 ген.Арнолди

    14 3 Отговор
    По време на Освободителната война от 1877-1878г. като командир на І бригада на ХІІ кавалерийска дивизия, след схватка с турците при с. Ценово освобождава Бяла на 5 юли 1877г. като нашият град става второто освободено селище след град Свищов. След това под негово командване войските продължават да се бият с врага при селата Обретеник, Иваново, Щръклево. По-късно на 5 септември 1877г. участва в боевете при Кацелово. За проявена храброст в тези сражения Арнолди е награден със златна сабя с надпис „За храброст”. В края на септември същата година е назначен за командир на ІV кавалерийска дивизия в отряда на генерал Гурко. Взема участие в боевете при Долни Дъбник и Телиш. За проявена храброст получава орден „Св. Владимир” ІІ степен с мечове.

    При Плевен и зимното преминаване на Стара планина Арнолди обезпечава с войските си десния фланг на отряда на генерал Гурко. За проявен героизъм отново е награден. Този път с орден „Бял орел” с мечове.

    От 10 януари до края на юли 1878г. Александър Арнолди е военен губернатор на София, след което заминава за Русия. Умира през 1898г.

    06:34 08.05.2020

  • 8 Бачо Киро

    11 31 Отговор
    Какви роби сме били, след като сме имали собственост..., къщи, ниви, църкви, училища .., както сега така и тогава можещите българи са имали бизнес. Пътували са свободно.

    Коментиран от #15, #31

    06:48 08.05.2020

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Аман от мекерета

    24 8 Отговор

    До коментар #1 от "Истината":

    С психопроблеми,явно е истина че няма ненаказано добро.Благодарим на Русия за Свободата!!!

    07:36 08.05.2020

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 РЕАЛИСТ

    20 6 Отговор
    Наистина ли Санстефанския мирен договор е бил предварителен. Шегувате се, нали. Това да не е покупко-продажба на имот. Не ви се ще да признаете, че ни орязват земите на Берлинския конгрес западните ни сегашни партньори.

    Коментиран от #16

    07:51 08.05.2020

  • 15 бобо

    18 5 Отговор

    До коментар #8 от "Бачо Киро":

    Пич, Бачо Киро са го обесили турците. Сложи си турското име, и не ни занимавай с глупости.

    08:01 08.05.2020

  • 16 Руски еничарин

    8 12 Отговор

    До коментар #14 от "РЕАЛИСТ":

    Четат исторически документи. Не измишльотините нписани в руските букварчета.

    Коментиран от #19

    08:06 08.05.2020

  • 17 ФАКТ

    5 9 Отговор
    Да си роб 700г.от 1300г.държава си е диагноза.Виждаме резултата.Пълна разруха и простотия.

    08:09 08.05.2020

  • 18 В.В.

    15 9 Отговор
    Г-н Дондуков. Благодарност и поклон за подарената ни свобода...,, Свободата е безценна,, Вечна памет,,

    08:09 08.05.2020

  • 19 РЕАЛИСТ

    12 6 Отговор

    До коментар #16 от "Руски еничарин":

    Четат избрани съчинения на Сорос. Хайде , нямам време отивам на работа. Ако бях трол, щях да поспоря още.

    08:10 08.05.2020

  • 20 Трола когото визираш

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "РЕАЛИСТ":

    и сега е горд. Но може и да не е, но да има сметки да плаща

    08:16 08.05.2020

  • 21 Българин

    8 0 Отговор
    Дондуков е имал големи мераци да стане княз на България, но Александър II посочва племенника си Александър Батенберг.

    08:23 08.05.2020

  • 22 Българин

    5 13 Отговор

    До коментар #11 от "РЕАЛИСТ":

    Най-продажните безродници и българофоби са най-верните еничари на руската кочина.

    08:24 08.05.2020

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Математиката драгои

    6 1 Отговор

    До коментар #11 от "РЕАЛИСТ":

    Голям математик....от 147 хилядна войска как се дават 200 хиляди жертви :))))

    09:16 08.05.2020

  • 27 Дондуков

    1 1 Отговор
    Аз го знам, като булевард!

    10:00 08.05.2020

  • 28 Фатих Мехмед

    1 5 Отговор
    От 1878г сте в беге робство

    10:20 08.05.2020

  • 29 Рошко

    1 0 Отговор
    Истината боли, затова ли ми изтрихте коментара

    10:50 08.05.2020

  • 30 123

    6 2 Отговор
    Цялата Руска армия е била 260 000 човека-убити 35 000 руски,4302 румънски,2456 български, 2400 сръбски войници; 85000 руски войници умират от болести, 56652 са ранени и 1713 от тях умират.Берлинския договор е направен под натиска на Англия,Австро Унгария и Сърбия които са против България да бъде голяма и обединена страна.Русия е заплашена от нова война този път с Англия и Австро Унгария,за да се съгласи на разкъсването на България през 1978 г. Има и двата договора с участниците и какво е казано.

    Коментиран от #33

    11:20 08.05.2020

  • 31 Бръм

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Бачо Киро":

    Някои от нещата, които пишеш, по същество са верни. С изключение на притежаването на земя - по време на Османската империя всичката земя по право е била владение на султана. Българите са имали право само да обработват предоставените им и то по-бедни земи срещу съответните данъци. Друго за което не пишеш е, че българите не са имали право да участват в управлението. И че като "рая" са били облагани с по-високи данъци.

    11:30 08.05.2020

  • 32 Бръм

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Истината":

    Истината е друга - че българският народ по онова време не е имал физическия и духовния потенциал да се освободи сам. Тогава българското население е било около 1.5-2 млн души. От тази бройка при максимална мобилизация биха се събрали 200-400хил годни да носят оръжие мъже. Никакъв шанс срещу 500-600 хилядна добре обучена и въоръжена османска армия, без да броим башибозука. Да не говорим, че организацията и подготовката с малки изключения са куцали отвсякъде - Априлското възстание го доказва. По него време твоят любим вожд Стамболов се е скрил като мишка...Единствено Русия от Европеските сили се наема да защити правата на българите и го прави с цената на много човешки жертви. По натам в историята следват двете национални катастрофи, но тях разбира се едва ли ще се осмелиш да коментираш кой е причинил...Това са фактите и това е Истината, пък ти продължавай да си ляляш щуротии.

    Коментиран от #34

    11:47 08.05.2020

  • 33 Бръм

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "123":

    Не е ли показателно, че бройката на убитите български и сръбски бойци е почти равна !? И това във войната за Освобожденине на България!

    11:53 08.05.2020

  • 34 Кръстеняци

    3 0 Отговор

    До коментар #32 от "Бръм":

    И не само сме били малко на брой , но и чувствително превъзхождани от други етноси в територията . Примерно 2 български махали , три турски , две българомохамедански , татари , власи , черкези , и много други етноси разхвърляни съвсем умишлено по територията , за да се получи някаква дизайнерска общност , която , няма как да създава проблеми на портата , поради своята дезориентираност и не-хомогенност, и точно това се цели. Едните вдигат въстание , от другото село , идват да ги колят , и така ден след ден. Голяма част от тези мохамедански маси са напуснали територията , пред опасността на руската армия . Там където са били най-големите погроми на Априлското Въстание , там са изчезнали напълно поради страх от възмездие , и там обитава съвсем компактно българско население. Останалите са оставени като 5-та колона съвсем умишлено да седят , чакат и при нужда да затворят османската дъга . Наследниците на които , можем да прочетем, зад сложените думи в устите на революционерите ни , или думи извадени от контекста . Има една интересна подробност , когато влиза руската армия , тя не може да открие голяма хомогенна християнска общност , на чиито интереси да се позове в межд. план . Тогава мобилизира 200 попа които извършват масово покръстване на сбирщайна от Сев. България днешна Враца Монтана и др. за това им е останало прозвището - "Кръстеняци" от такъв корен е и Тодор Живков , но за това друг път.

    12:37 08.05.2020

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Горски

    1 1 Отговор
    предците на на сегашните ни "партнь0ри" така са искали. Нямали са интерес да има голяма, силна, православна държава и отгоре на това проруски ориентирана. Дават ултиматум на руските войски да не превземат Цариград, инак ще срещнат европските войски. А по време на войната са подпомагали турците, както сега осРаiнците. На Берлинския конгрес анулират Санстефанския, мирен договор, като разпарчетосват България на части и на княжество България и, и Източна Румелия. "На 24 юли 1878 г. руското външно министерство изпратило трета инструкция до княз Ал. Дондуков-Корсаков, в която били актуализирани задачите на Съвета на управлението с вземане под внимание на решенията на Великите сили в Берлин." И ето ви на Велики сили (Германия , Франция , Англия )?! Тогава ви орязаха териториите сега ви орязаха икономика , енергетика и приполовиха населението на БГ даже без война . Да ви са честити Великите сили отново!

    03:22 08.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове