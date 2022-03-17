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Менда Стоянова била шокирана в дома си, гледа телевизия

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Менда Стоянова била шокирана в дома си, гледа телевизия

  • менда стоянова-
  • бойко борисов-
  • евросредства

Самата тя няма обяснение и по думите ѝ няма никаква връзка с еврофондове и европроекти

Менда Стоянова била шокирана в дома си, гледа телевизия - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Бившият председател на бюджетната комисия в НС Менда Стоянова коментира в телефонен разговор за БНТ, че е шокирана от случващото се тази вечер.

Обясни набързо, че се намира в дома си и е научила от телевизията за всичко.

Самата тя няма обяснение и по думите ѝ няма никаква връзка с еврофондове и европроекти.

В началото на февруари Менда Стоянова беше разпитвана в полицията по сигнал на БОЕЦ.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ххх

    94 7 Отговор
    Е сега ще видите, както казва Вожда- да Ви минат с 200!!

    23:11 17.03.2022

  • 2 Гербопитек

    59 58 Отговор
    Народе, наблюдавай те утре какво се случва на срещата между правителството и амерски министър на отбраната. Да не стане така, че Бойчо са го жертвали за да прикрият намесва е на България във войната

    Коментиран от #7, #21, #24

    23:12 17.03.2022

  • 3 ДокторСкорчев

    49 5 Отговор
    ама не е ли получила нещо ??

    23:12 17.03.2022

  • 4 Коко

    66 4 Отговор
    Сигурно са я хванали да гледа турския сериал или да прави кекс….

    23:12 17.03.2022


  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Грульо

    75 7 Отговор
    Ужас, тиквите в шаш и паника. Жалко, че всяко чудо за 3 дни, като с Илчовски и Пилето.

    23:13 17.03.2022

  • 7 БгПредател

    46 7 Отговор

    До коментар #2 от "Гербопитек":

    Антибългарските Тролове, в Затвора !!!

    Коментиран от #18, #22

    23:13 17.03.2022

  • 8 Хаха

    60 5 Отговор
    Ментата си е мента!

    23:13 17.03.2022

  • 9 Менда

    80 3 Отговор
    натрупа имоти , свят да ти се завие , шокирана била ?

    23:14 17.03.2022

  • 10 Маус

    66 7 Отговор
    Г-жа Стоянова не знам дали разбира от евросредства, но тя многооооо разбира от ХАЗАРТ….там нямаше ли загубени към 1 млрд. Лв?!?!?

    23:14 17.03.2022

  • 11 Ас Ан

    39 7 Отговор
    Краля слънце Боко доказа че е факир относно камеритр и успя да отклони вниманието от войната!

    23:14 17.03.2022

  • 12 кожухо

    67 6 Отговор
    а парите дето прибрахте с владката горанов а ? 700 милиона а? не се прави на ущипана, цяла България знае че си вътре в герберастката далавера. и за теб ще дойдат, ако не сега след 5-6 месеца, когатоновия всс махне чадъра гешев и дойде нов честен главен прокурор. затова по добре бягай с 200.

    Коментиран от #53

    23:14 17.03.2022

  • 13 2loop

    63 6 Отговор
    А кога грабеха милионите не е ли била шокирана?

    23:15 17.03.2022

  • 14 WhiteNoise

    35 5 Отговор
    въпрос на приоритет...
    ковид, украйна, толуп...

    23:15 17.03.2022


  • 15 Въй,

    52 6 Отговор
    Горката крадла !

    23:15 17.03.2022

  • 16 ПОМНИМ ,ПОМНИМ

    49 5 Отговор
    ТАЯ ДЪРТА КРАДЛИВА МЕНтА , КОЛКО ПАРА Е "СКЪТАЛА " И ОТ ЧЕРЕПЧЕТО И ОТ НАРОДЕЦААААА ......МНОГО ТРЕБЕ ДА ЛЕЖИ !

    23:15 17.03.2022

  • 17 Бурмата

    48 5 Отговор
    Тома Бикова, тая мома напета, как се е превъзбудила. Революция щяла да вдига.

    23:16 17.03.2022

  • 18 Гербопитек

    14 18 Отговор

    До коментар #7 от "БгПредател":

    Бойчо за затвора! Кирчо и той! Нали няма никой над закона! Такива предатели и подстрекатели, като теб също! Всички боклуци вътре!

    Коментиран от #37

    23:17 17.03.2022

  • 19 Заслужено

    31 6 Отговор
    Всички " шокирани " гербери ще бъдат лекувани безплатно в психиатричните клиники, които закриха. При пенаселеност– в неосъществената детска болница. Никой не е безсмъртен, камо ли застрахован. Кирето и той да помни, че " не е над закона" !

    Коментиран от #59

    23:17 17.03.2022

  • 20 Цирк в България

    26 11 Отговор
    Как сготвиха българина и докато се усети ще е недай си боже във война. Едно е сигурно мизерията не ни мърда. Защо точно сега се задейства евро прокуратурата? Колко удобно... Защо не преди две седмици или след две ? ГЕРБ няма къде да отидат... Сготвиха ни два дни преди идването на гостите ,нашите оръжия много ли са важни, но за кого?

    Коментиран от #38, #51

    23:17 17.03.2022

  • 21 Лупи

    24 6 Отговор

    До коментар #2 от "Гербопитек":

    Каквото стана и когато дойде подлогата Маккейн….не разбирате ли, че няма как да получаваш подкупи на ръка от Божков и да не остане следа?!?!?Данъчната на Цар Киро малко ще си почине в следствието…тъкмо ще каже откъде толкоз пари, ма како?!?!? Хората цял живот един апартамент не могат да си купят, те за 5 поколения са откраднали пари…Хайде успех

    Коментиран от #27

    23:18 17.03.2022

  • 22 Роман

    4 9 Отговор

    До коментар #7 от "БгПредател":

    Ти кво, ако е така искаш да участваш във война ли?

    23:19 17.03.2022

  • 23 Тикви

    16 4 Отговор
    Ще се шокира у кауша още повече

    23:19 17.03.2022

  • 24 страхливци

    26 6 Отговор

    До коментар #2 от "Гербопитек":

    НИЕ СМЕ ЧЛЕН НА НАТО И ЕВРОПА. АКО НЕ БЯХМЕ БОЙКО ЩЕШЕ ДА СИ ЖИВЕЕ ДО КРАЯ НА ЖИВОТА НЕНАКАЗАН

    Коментиран от #31

    23:19 17.03.2022


  • 25 Възраждане=ГЕРБ=ДПС

    37 6 Отговор
    Събрали се 200 тъпанари пред полицията и викат "оставка". Прост народ слаба държава!

    Коментиран от #29

    23:21 17.03.2022

  • 26 chi

    22 3 Отговор
    И ние сме шокирани от откраднатото!

    23:23 17.03.2022

  • 27 Гербопитек

    24 4 Отговор

    До коментар #21 от "Лупи":

    Бочо да си лежи в затвора до живот, това заслужава. Ако е така утре ще се натряскам от кеф, но ме съмнява че утре, в други ден е вън. Намирисва ми на кьорфишек. Какво чакаха до сега?

    Коментиран от #47

    23:23 17.03.2022

  • 28 Анализатор

    21 2 Отговор
    Сега е Ваш ред, аз пък не съм шокиран, доволен съм!

    23:23 17.03.2022

  • 29 123321

    18 2 Отговор

    До коментар #25 от "Възраждане=ГЕРБ=ДПС":

    Възраждане = новите ВМРО/ патриоти и тям подобни. Които си бяха с ГРОБ

    23:23 17.03.2022

  • 30 Когато

    22 1 Отговор
    прибирахте пачки от Божков не бяхте шокирани,това и теб те чака,която прокарваше лобистки закони.

    23:25 17.03.2022

  • 31 Сух

    12 7 Отговор

    До коментар #24 от "страхливци":

    Кои сте тез вие, бе? Що мен никой не ме пита дали искам? Що не познавам човек, който някой да го е питал иска ли в НАТО?

    Коментиран от #36, #41

    23:25 17.03.2022

  • 32 Бик Томов

    11 12 Отговор
    Като го видях Бокичът как се хилеше на задната седалка на синьото такси, веднага ми стана ясно, че той си го е повикал... Тъй че не се надъхваийте много форумни мишленца...

    Коментиран от #35

    23:25 17.03.2022

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Гост

    13 2 Отговор
    Шокираната да взима най необходимото и да тегли към Сливен

    23:27 17.03.2022

  • 35 Ама

    9 1 Отговор

    До коментар #32 от "Бик Томов":

    Да не зарони сълзи после?

    23:29 17.03.2022

  • 36 Трагедия

    8 2 Отговор

    До коментар #31 от "Сух":

    Защото питат грамотните. Неграмотните като теб не ги питат.

    Коментиран от #50

    23:29 17.03.2022

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Здрасти

    8 2 Отговор

    До коментар #20 от "Цирк в България":

    Виж колко глупаво се отнасят към ситуацията. Това е изпитан психологически начин, по който отнемат вниманието. В момента е обсолютно същото, юруш на олиото. Заобиколени сме от неосъзнти овце.

    23:32 17.03.2022

  • 39 Димо Падалски

    20 1 Отговор
    Размъти се водата,нещо ще става следващите дни.

    Коментиран от #45

    23:33 17.03.2022

  • 40 Банкя

    15 3 Отговор
    Този ден трябва да стане национален празник.

    23:33 17.03.2022

  • 41 ДО ИЗСЪХНАЛ МОЗЪК

    5 2 Отговор

    До коментар #31 от "Сух":

    ПИТАХА НИ ПИТАХА НИ АЗ ХОДЯ НА ИЗБОРИ ОТ НАЧАЛОТО НА ТЪПИЯ ПРЕХОД И ИЗБРАХ НАВРЕМЕТО

    Коментиран от #46

    23:34 17.03.2022

  • 42 Свобода

    9 2 Отговор
    Защо ми махнах те поста, явно тука няма свобода. Арестувайте всички, които са крали. То си личи кои са крали, тия с 12 тоалетни също.

    23:34 17.03.2022

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Гледала

    13 1 Отговор
    вкъщи, че арестуват Тулупа и й чукнали на вратичката.....

    23:35 17.03.2022

  • 45 ПРОРОЧИЦА

    10 1 Отговор

    До коментар #39 от "Димо Падалски":

    ВОДАТА СЕ ИЗБИСТРЯ

    23:36 17.03.2022

  • 46 Сух

    4 4 Отговор

    До коментар #41 от "ДО ИЗСЪХНАЛ МОЗЪК":

    Кой та пита? Кога? Коя година? По какъв начин беше поставен въпроса пред народа? Лъжец!

    23:37 17.03.2022

  • 47 ПЪЛНОПРАВЕН ГРАЖДАНИН НА БЪЛГАРИЯ

    12 1 Отговор

    До коментар #27 от "Гербопитек":

    ЧАКАХА ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОКУРАТУРА. АКО ЧАКАХА НАШАТА БОКО ЩЕШЕ ДА СИ ЖИВЕЕ ОЩЕ 100 ГОДИНИ

    23:40 17.03.2022

  • 48 ДЪЛБОКО ВИЖДАЩ

    5 2 Отговор
    хахахахахаха,смехурана....Как го е измислила...от тв...Браво,да не би и да не се е ОБЛАЖИЛА от парата на Божков....Аз се чудех що така цепеше коефициентите на еврофутбол,а то и той ДОРИ плащал рекет.....

    23:40 17.03.2022

  • 49 Просто Киро да си ходиш, ще те гоним

    6 6 Отговор
    Що продължават да лъжат, че е задържана. Ех, просто канада трябва да бъде гонен. Всички заедно навън.

    Коментиран от #52

    23:41 17.03.2022

  • 50 Сух

    3 1 Отговор

    До коментар #36 от "Трагедия":

    Ако си грамотен, щеше да четеш и да знаеш какъв ти е на точен. Но не би, просто си поредния ЛЪЖЕЦ!

    23:41 17.03.2022

  • 51 12783

    5 0 Отговор

    До коментар #20 от "Цирк в България":

    ПИТАЙ БОЖКОВ КОГА Е ДАЛ ДОКАЗАТЕЛСТВАТА

    23:43 17.03.2022

  • 52 Той навън

    3 1 Отговор

    До коментар #49 от "Просто Киро да си ходиш, ще те гоним":

    А ти навътре зад решетките

    23:44 17.03.2022

  • 53 Ти къде живееш

    4 5 Отговор

    До коментар #12 от "кожухо":

    Иди до магазина, гладни сме. Преди да дойде канада ходех на море в Гърция всеки петък.

    Коментиран от #63

    23:44 17.03.2022

  • 54 Те тая

    9 2 Отговор
    Първа в Сливенския. Прецака милиони българи.

    23:46 17.03.2022

  • 55 Алоу Менда

    5 1 Отговор
    Аз пък съм в шок като знам че ти си в шок и като знаеш какви сте ги вършели?

    23:48 17.03.2022

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Точно така, в тъмницата

    7 2 Отговор
    Доживот! Национални предатели и престъпници! Молете се да не ви линчуваме!

    00:07 18.03.2022

  • 59 WhiteNoise

    0 1 Отговор

    До коментар #19 от "Заслужено":

    не бъди зъл.. всички знаеме, че путинката бомби болници и детски градини. не може да ги вкараш там. това е убийство :)

    00:28 18.03.2022

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Яшар

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "Ти къде живееш":

    А ти какво работиш?

    01:01 18.03.2022

  • 64 Пепи

    1 1 Отговор
    Трябва ново крило в Сливенския, няма да има място за всички герберски, ех помните ли песента цъфнал герб, в изпълнение на Цецка Цачева, какви ,,славни герберски времена бяха" така ще си припомнят герберите яли от баницата

    01:02 18.03.2022

  • 65 МИНЬОР ПЕРНИК

    0 0 Отговор
    Рашков вкарвай всички бжклуци при бай Ставри и да се приключва но,за там има още от тея сато биков, лъчо мжзъка ,дончев абе много са

    02:15 18.03.2022

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