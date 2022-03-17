Менда Стоянова била шокирана в дома си, гледа телевизия

Бившият председател на бюджетната комисия в НС Менда Стоянова коментира в телефонен разговор за БНТ, че е шокирана от случващото се тази вечер.

Обясни набързо, че се намира в дома си и е научила от телевизията за всичко.

Самата тя няма обяснение и по думите ѝ няма никаква връзка с еврофондове и европроекти.

В началото на февруари Менда Стоянова беше разпитвана в полицията по сигнал на БОЕЦ.