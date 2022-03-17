Менда Стоянова била шокирана в дома си, гледа телевизия

Бившият председател на бюджетната комисия в НС Менда Стоянова коментира в телефонен разговор за БНТ, че е шокирана от случващото се тази вечер.
Обясни набързо, че се намира в дома си и е научила от телевизията за всичко.
Самата тя няма обяснение и по думите ѝ няма никаква връзка с еврофондове и европроекти.
В началото на февруари Менда Стоянова беше разпитвана в полицията по сигнал на БОЕЦ.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ххх
23:11 17.03.2022
2 Гербопитек
Коментиран от #7, #21, #24
23:12 17.03.2022
3 ДокторСкорчев
23:12 17.03.2022
4 Коко
23:12 17.03.2022
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Грульо
23:13 17.03.2022
7 БгПредател
До коментар #2 от "Гербопитек":Антибългарските Тролове, в Затвора !!!
Коментиран от #18, #22
23:13 17.03.2022
8 Хаха
23:13 17.03.2022
9 Менда
23:14 17.03.2022
10 Маус
23:14 17.03.2022
11 Ас Ан
23:14 17.03.2022
12 кожухо
Коментиран от #53
23:14 17.03.2022
13 2loop
23:15 17.03.2022
14 WhiteNoise
ковид, украйна, толуп...
23:15 17.03.2022
15 Въй,
23:15 17.03.2022
16 ПОМНИМ ,ПОМНИМ
23:15 17.03.2022
17 Бурмата
23:16 17.03.2022
18 Гербопитек
До коментар #7 от "БгПредател":Бойчо за затвора! Кирчо и той! Нали няма никой над закона! Такива предатели и подстрекатели, като теб също! Всички боклуци вътре!
Коментиран от #37
23:17 17.03.2022
19 Заслужено
Коментиран от #59
23:17 17.03.2022
20 Цирк в България
Коментиран от #38, #51
23:17 17.03.2022
21 Лупи
До коментар #2 от "Гербопитек":Каквото стана и когато дойде подлогата Маккейн….не разбирате ли, че няма как да получаваш подкупи на ръка от Божков и да не остане следа?!?!?Данъчната на Цар Киро малко ще си почине в следствието…тъкмо ще каже откъде толкоз пари, ма како?!?!? Хората цял живот един апартамент не могат да си купят, те за 5 поколения са откраднали пари…Хайде успех
Коментиран от #27
23:18 17.03.2022
22 Роман
До коментар #7 от "БгПредател":Ти кво, ако е така искаш да участваш във война ли?
23:19 17.03.2022
23 Тикви
23:19 17.03.2022
24 страхливци
До коментар #2 от "Гербопитек":НИЕ СМЕ ЧЛЕН НА НАТО И ЕВРОПА. АКО НЕ БЯХМЕ БОЙКО ЩЕШЕ ДА СИ ЖИВЕЕ ДО КРАЯ НА ЖИВОТА НЕНАКАЗАН
Коментиран от #31
23:19 17.03.2022
25 Възраждане=ГЕРБ=ДПС
Коментиран от #29
23:21 17.03.2022
26 chi
23:23 17.03.2022
27 Гербопитек
До коментар #21 от "Лупи":Бочо да си лежи в затвора до живот, това заслужава. Ако е така утре ще се натряскам от кеф, но ме съмнява че утре, в други ден е вън. Намирисва ми на кьорфишек. Какво чакаха до сега?
Коментиран от #47
23:23 17.03.2022
28 Анализатор
23:23 17.03.2022
29 123321
До коментар #25 от "Възраждане=ГЕРБ=ДПС":Възраждане = новите ВМРО/ патриоти и тям подобни. Които си бяха с ГРОБ
23:23 17.03.2022
30 Когато
23:25 17.03.2022
31 Сух
До коментар #24 от "страхливци":Кои сте тез вие, бе? Що мен никой не ме пита дали искам? Що не познавам човек, който някой да го е питал иска ли в НАТО?
Коментиран от #36, #41
23:25 17.03.2022
32 Бик Томов
Коментиран от #35
23:25 17.03.2022
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Гост
23:27 17.03.2022
35 Ама
До коментар #32 от "Бик Томов":Да не зарони сълзи после?
23:29 17.03.2022
36 Трагедия
До коментар #31 от "Сух":Защото питат грамотните. Неграмотните като теб не ги питат.
Коментиран от #50
23:29 17.03.2022
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Здрасти
До коментар #20 от "Цирк в България":Виж колко глупаво се отнасят към ситуацията. Това е изпитан психологически начин, по който отнемат вниманието. В момента е обсолютно същото, юруш на олиото. Заобиколени сме от неосъзнти овце.
23:32 17.03.2022
39 Димо Падалски
Коментиран от #45
23:33 17.03.2022
40 Банкя
23:33 17.03.2022
41 ДО ИЗСЪХНАЛ МОЗЪК
До коментар #31 от "Сух":ПИТАХА НИ ПИТАХА НИ АЗ ХОДЯ НА ИЗБОРИ ОТ НАЧАЛОТО НА ТЪПИЯ ПРЕХОД И ИЗБРАХ НАВРЕМЕТО
Коментиран от #46
23:34 17.03.2022
42 Свобода
23:34 17.03.2022
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Гледала
23:35 17.03.2022
45 ПРОРОЧИЦА
До коментар #39 от "Димо Падалски":ВОДАТА СЕ ИЗБИСТРЯ
23:36 17.03.2022
46 Сух
До коментар #41 от "ДО ИЗСЪХНАЛ МОЗЪК":Кой та пита? Кога? Коя година? По какъв начин беше поставен въпроса пред народа? Лъжец!
23:37 17.03.2022
47 ПЪЛНОПРАВЕН ГРАЖДАНИН НА БЪЛГАРИЯ
До коментар #27 от "Гербопитек":ЧАКАХА ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОКУРАТУРА. АКО ЧАКАХА НАШАТА БОКО ЩЕШЕ ДА СИ ЖИВЕЕ ОЩЕ 100 ГОДИНИ
23:40 17.03.2022
48 ДЪЛБОКО ВИЖДАЩ
23:40 17.03.2022
49 Просто Киро да си ходиш, ще те гоним
Коментиран от #52
23:41 17.03.2022
50 Сух
До коментар #36 от "Трагедия":Ако си грамотен, щеше да четеш и да знаеш какъв ти е на точен. Но не би, просто си поредния ЛЪЖЕЦ!
23:41 17.03.2022
51 12783
До коментар #20 от "Цирк в България":ПИТАЙ БОЖКОВ КОГА Е ДАЛ ДОКАЗАТЕЛСТВАТА
23:43 17.03.2022
52 Той навън
До коментар #49 от "Просто Киро да си ходиш, ще те гоним":А ти навътре зад решетките
23:44 17.03.2022
53 Ти къде живееш
До коментар #12 от "кожухо":Иди до магазина, гладни сме. Преди да дойде канада ходех на море в Гърция всеки петък.
Коментиран от #63
23:44 17.03.2022
54 Те тая
23:46 17.03.2022
55 Алоу Менда
23:48 17.03.2022
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Точно така, в тъмницата
00:07 18.03.2022
59 WhiteNoise
До коментар #19 от "Заслужено":не бъди зъл.. всички знаеме, че путинката бомби болници и детски градини. не може да ги вкараш там. това е убийство :)
00:28 18.03.2022
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Яшар
До коментар #53 от "Ти къде живееш":А ти какво работиш?
01:01 18.03.2022
64 Пепи
01:02 18.03.2022
65 МИНЬОР ПЕРНИК
02:15 18.03.2022