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Силно земетресение в Румъния, усети се и у нас

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Силно земетресение в Румъния, усети се и у нас

  • земетресение-
  • румъния-
  • софия

Земетресението уплаши софиянци, които бързо напуснаха сградите

Силно земетресение в Румъния, усети се и у нас - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Силно земетресение разлюля Румъния в 13:16 ч. (местно време).

Според Европейския сеизмологичен център трусът е с магнитуд 5.7 по Рихтер. Епицентърът е бил на дълбочина 15 км. на 5 км от Тисмана и на 56 км от Дробета-Турну Северин.

Трусът беше усетен и в България. Земетресението уплаши софиянци, които бързо напуснаха сградите.

Вчера също беше регистрирано земетресение в Румъния. Епицентърът му бе в Югозападна Румъния, западно от активната зона Вранча, съобщи дежурният сеизмолог в Националния институт по геофизика, геодезия и география - БАН. Земетресението беше с магнитуд 5,2 по Рихтер. То бе определено като най-силното в Румъния за последните две години.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    13 22 Отговор
    В София цари паника.

    Коментиран от #7, #14

    15:38 14.02.2023

  • 2 Джон

    15 1 Отговор
    В Бизнеспарка сме навънка

    Коментиран от #9

    15:38 14.02.2023

  • 3 Събеседник

    15 8 Отговор
    Нищо те усетих,панелката не мръдна

    15:39 14.02.2023

  • 4 Конфуций

    33 0 Отговор
    Часът е объркан. Добре, че са софиянци да го усетят иначе няма да имаме новина

    Коментиран от #10

    15:40 14.02.2023


  • 5 Боруна Лом

    32 2 Отговор
    А ЯЗЕ МИСЛИМ, ЧЕ КОМШИЯТА ПРАЙ СЕКС! ЖУЛИМЕ ВИНО И ЧЕСТИТ ЗАРЕЗАН!

    15:41 14.02.2023

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Паниката

    18 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    е лош съветник !

    15:41 14.02.2023

  • 8 Отец Дионисий

    22 2 Отговор
    Господ е българин!

    15:41 14.02.2023

  • 9 Хъм

    20 4 Отговор

    До коментар #2 от "Джон":

    Чудите се, как да се скатаете от работа!

    Коментиран от #13

    15:41 14.02.2023

  • 10 БАН

    20 0 Отговор

    До коментар #4 от "Конфуций":

    Е то тъпия сайт на БАН блокира

    15:41 14.02.2023

  • 11 дедо горе

    36 6 Отговор
    Тея Американците нема ли да спрат вече с гадостите си!
    Биологични, Климатични, Сеизмични и всякакъв вид оръжия взаимствани от извънземните са пуснати в обръщение!
    Нямат срам и мярка!!! в опитите си за изтрият човечеството като такова дето го познаваме!!!

    Коментиран от #22

    15:42 14.02.2023

  • 12 ...

    11 2 Отговор
    Усети се чак в Благоевград...

    15:43 14.02.2023

  • 13 Джон

    7 1 Отговор

    До коментар #9 от "Хъм":

    Логнах си времето като "0:30 Flextime: small earthquake in Sofia"

    15:43 14.02.2023

  • 14 нове

    22 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Никаква паника не цари - помислих, че имам аритмия ... два пъти ми прескочи сърцето, после погледнах към полилея , глеам люля се и се успокоих - земетресение!

    15:43 14.02.2023


  • 15 Фуууу

    18 1 Отговор
    В София няма паника, но във Видин си е гадничко.

    Коментиран от #20

    15:43 14.02.2023

  • 16 Тома

    26 2 Отговор
    А горанов уплаши ли се в апартамента на кръсника си

    Коментиран от #19, #23

    15:44 14.02.2023

  • 17 В Монтана се усети доста силно

    11 2 Отговор
    Беш7 и по продължително от вчера!

    15:45 14.02.2023

  • 18 ох че писатели сте

    17 1 Отговор
    земетресението беше в 15 и 16 миниту!!!! хайде мислете преди да пишете

    15:45 14.02.2023

  • 19 Копейката

    9 4 Отговор

    До коментар #16 от "Тома":

    Търчи към Варна,да нагледа имота.

    15:45 14.02.2023

  • 20 витко

    13 2 Отговор

    До коментар #15 от "Фуууу":

    То беше супер кратко може би 2-3 сек само, нямаш време да се паникьосаш!

    15:46 14.02.2023

  • 21 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    5 3 Отговор
    ТИХ бял ДУНАВ СЕ РАЗ ВЪЛНУВА

    15:46 14.02.2023

  • 22 ЧИЧО АЙНЩАЙН

    8 4 Отговор

    До коментар #11 от "дедо горе":

    ШЕФЕ,СТО ПЪТИ
    ГО НАПИСАХ
    КОЛКО ПЪТИ
    ПУ.ИН МЕТА ТРОТИЛ В БА.ХМУТ
    ТОЛКОВА
    ПОВЕЧЕ
    ГРАВИТАЦИОННИ ВЪЛНИ☝☝☝

    15:47 14.02.2023

  • 23 Цъцъ

    4 1 Отговор

    До коментар #16 от "Тома":

    Много му дойде, магнит го привлича, земята го люлее... грешник по цялата глава!

    15:47 14.02.2023

  • 24 Варналия

    12 4 Отговор
    Почнаха ли да падат новите блокове в София ?

    Коментиран от #26

    15:48 14.02.2023


  • 25 руските снаряди по урк

    11 5 Отговор
    ще да са причина при румънеще да тресе дето лаят и те по мечока

    15:48 14.02.2023

  • 26 изгладнели гларуси

    6 2 Отговор

    До коментар #24 от "Варналия":

    от варна нападнаха укр в хотелите

    15:50 14.02.2023

  • 27 мяу

    6 2 Отговор
    статиите за кутииките от тухли като най-добра инвестиция рязко секнаха напоследък

    15:50 14.02.2023

  • 28 НАЦИОНАЛ ГЕОРАФИК

    6 4 Отговор
    НАБЛЮДАВАЙТЕ ВИТОША
    ТАМ Е СКРИТ
    В У Л К А Н А....🌋

    15:50 14.02.2023

  • 29 Джафар

    2 9 Отговор
    Дано се наместят тези плочи при съседите и да разместят тези в България!

    15:52 14.02.2023

  • 30 емм

    5 0 Отговор
    В Пловдив не се усети

    15:52 14.02.2023

  • 31 Лошо

    14 0 Отговор
    Поизплаших се и застанах под рамката на вратата, гледайки люлеенето на полилея. Живея на 7-ия етаж в Красно село. Още от Вранча имам неприятни спомени, а гледайки репортажите от Турция страхът е голям. Хората са безсилни при природни бедствия. Дано ни се разминават! Стигат ни некадърните управници, които са си също бедствие.

    Коментиран от #38

    15:53 14.02.2023

  • 32 Мое мнение

    13 4 Отговор
    Започна се, това е само началото. В Библията е написано, че ще има голям мор по хората, войни и природни бедствия преди идването на антихриста. Вече всички признаци са налице. Носете си новите дрехи и не правете планове за утре. Щото може и да няма утре.

    15:53 14.02.2023

  • 33 фенче

    4 0 Отговор
    каква Варна бе, земетресението не е било във Вранча, а в Западна Румъния, в същия район в който имаше и вчера, и в Хърватия е имало земетресение 4 степен

    15:53 14.02.2023

  • 34 Яр.Ак

    5 2 Отговор
    Това е добре но е малко.Трябва да е минимум 8.

    Коментиран от #37

    15:54 14.02.2023

  • 35 УСМИВКИ ОТ СТАРИТЕ ЛЕНТИ😀

    6 0 Отговор
    ПРЕЗ ДЕВЕТДЕСЕТТЕ
    ИМАШЕ ПОЛТЪРГАЙСТОВЕ
    И МУТРИ
    СЕГА ИМА ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ
    И ПАК МУТРИ....🤔🤔🤔

    15:54 14.02.2023

  • 36 Не е добре

    5 0 Отговор
    Епицентъра е близо до вчерашното, но магнитуда е по голям от това вчера. Това не е характерно. При Чирпанското мисля миналия век са били няколко предупредителни слаби и след кратко време става разрушителното.
    Не се плашете обаче !!! Страха е най лошия съветник !
    И наистина, с природните катаклизми сме в Божиите ръце ! Точно аз може би не трябва да го казвам, ама е точно така ! За това късмет на всички и живи здрави !!!
    Бог с нам !!!

    15:57 14.02.2023

  • 37 ООО ТОВА Е

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Яр.Ак":

    ФАНТАСТИЧНО.....👍
    И ЗА ДВЕ МИНУТИ
    ВСИЧКИ СТАВАМЕ
    РАВНИ....БЕДНИ И БЕЗДОМНИ👍

    15:57 14.02.2023

  • 38 Хайл

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Лошо":

    Облъчването върши работа значи!Така става,който не дава оръжие на урките го люля земнотръса,А истината е,че земята иска да се изтръска от паразитите...

    16:01 14.02.2023

  • 39 Страничен

    0 0 Отговор
    Е ми после врачуването било лъжа май това което ванга, савалюгова и дънов почва да се случва точно в тези години който казваха. Дано както казват те всичко е край нас и не ни засегне, че с тези продажни политици държавата ще отиде в небитието

    16:01 14.02.2023

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