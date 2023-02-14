Силно земетресение в Румъния, усети се и у нас

Силно земетресение разлюля Румъния в 13:16 ч. (местно време).
Според Европейския сеизмологичен център трусът е с магнитуд 5.7 по Рихтер. Епицентърът е бил на дълбочина 15 км. на 5 км от Тисмана и на 56 км от Дробета-Турну Северин.
Трусът беше усетен и в България. Земетресението уплаши софиянци, които бързо напуснаха сградите.
Вчера също беше регистрирано земетресение в Румъния. Епицентърът му бе в Югозападна Румъния, западно от активната зона Вранча, съобщи дежурният сеизмолог в Националния институт по геофизика, геодезия и география - БАН. Земетресението беше с магнитуд 5,2 по Рихтер. То бе определено като най-силното в Румъния за последните две години.
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 12 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #7, #14
15:38 14.02.2023
2 Джон
Коментиран от #9
15:38 14.02.2023
3 Събеседник
15:39 14.02.2023
4 Конфуций
Коментиран от #10
15:40 14.02.2023
5 Боруна Лом
15:41 14.02.2023
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Паниката
До коментар #1 от "Последния Софиянец":е лош съветник !
15:41 14.02.2023
8 Отец Дионисий
15:41 14.02.2023
9 Хъм
До коментар #2 от "Джон":Чудите се, как да се скатаете от работа!
Коментиран от #13
15:41 14.02.2023
10 БАН
До коментар #4 от "Конфуций":Е то тъпия сайт на БАН блокира
15:41 14.02.2023
11 дедо горе
Биологични, Климатични, Сеизмични и всякакъв вид оръжия взаимствани от извънземните са пуснати в обръщение!
Нямат срам и мярка!!! в опитите си за изтрият човечеството като такова дето го познаваме!!!
Коментиран от #22
15:42 14.02.2023
12 ...
15:43 14.02.2023
13 Джон
До коментар #9 от "Хъм":Логнах си времето като "0:30 Flextime: small earthquake in Sofia"
15:43 14.02.2023
14 нове
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Никаква паника не цари - помислих, че имам аритмия ... два пъти ми прескочи сърцето, после погледнах към полилея , глеам люля се и се успокоих - земетресение!
15:43 14.02.2023
15 Фуууу
Коментиран от #20
15:43 14.02.2023
16 Тома
Коментиран от #19, #23
15:44 14.02.2023
17 В Монтана се усети доста силно
15:45 14.02.2023
18 ох че писатели сте
15:45 14.02.2023
19 Копейката
До коментар #16 от "Тома":Търчи към Варна,да нагледа имота.
15:45 14.02.2023
20 витко
До коментар #15 от "Фуууу":То беше супер кратко може би 2-3 сек само, нямаш време да се паникьосаш!
15:46 14.02.2023
21 ГРАД КОЗЛОДУЙ
15:46 14.02.2023
22 ЧИЧО АЙНЩАЙН
До коментар #11 от "дедо горе":ШЕФЕ,СТО ПЪТИ
ГО НАПИСАХ
КОЛКО ПЪТИ
ПУ.ИН МЕТА ТРОТИЛ В БА.ХМУТ
ТОЛКОВА
ПОВЕЧЕ
ГРАВИТАЦИОННИ ВЪЛНИ☝☝☝
15:47 14.02.2023
23 Цъцъ
До коментар #16 от "Тома":Много му дойде, магнит го привлича, земята го люлее... грешник по цялата глава!
15:47 14.02.2023
24 Варналия
Коментиран от #26
15:48 14.02.2023
25 руските снаряди по урк
15:48 14.02.2023
26 изгладнели гларуси
До коментар #24 от "Варналия":от варна нападнаха укр в хотелите
15:50 14.02.2023
27 мяу
15:50 14.02.2023
28 НАЦИОНАЛ ГЕОРАФИК
ТАМ Е СКРИТ
В У Л К А Н А....🌋
15:50 14.02.2023
29 Джафар
15:52 14.02.2023
30 емм
15:52 14.02.2023
31 Лошо
Коментиран от #38
15:53 14.02.2023
32 Мое мнение
15:53 14.02.2023
33 фенче
15:53 14.02.2023
34 Яр.Ак
Коментиран от #37
15:54 14.02.2023
35 УСМИВКИ ОТ СТАРИТЕ ЛЕНТИ😀
ИМАШЕ ПОЛТЪРГАЙСТОВЕ
И МУТРИ
СЕГА ИМА ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ
И ПАК МУТРИ....🤔🤔🤔
15:54 14.02.2023
36 Не е добре
Не се плашете обаче !!! Страха е най лошия съветник !
И наистина, с природните катаклизми сме в Божиите ръце ! Точно аз може би не трябва да го казвам, ама е точно така ! За това късмет на всички и живи здрави !!!
Бог с нам !!!
15:57 14.02.2023
37 ООО ТОВА Е
До коментар #34 от "Яр.Ак":ФАНТАСТИЧНО.....👍
И ЗА ДВЕ МИНУТИ
ВСИЧКИ СТАВАМЕ
РАВНИ....БЕДНИ И БЕЗДОМНИ👍
15:57 14.02.2023
38 Хайл
До коментар #31 от "Лошо":Облъчването върши работа значи!Така става,който не дава оръжие на урките го люля земнотръса,А истината е,че земята иска да се изтръска от паразитите...
16:01 14.02.2023
39 Страничен
16:01 14.02.2023