Силно земетресение в Румъния, усети се и у нас

Силно земетресение разлюля Румъния в 13:16 ч. (местно време).



Според Европейския сеизмологичен център трусът е с магнитуд 5.7 по Рихтер. Епицентърът е бил на дълбочина 15 км. на 5 км от Тисмана и на 56 км от Дробета-Турну Северин.



Трусът беше усетен и в България. Земетресението уплаши софиянци, които бързо напуснаха сградите.



Вчера също беше регистрирано земетресение в Румъния. Епицентърът му бе в Югозападна Румъния, западно от активната зона Вранча, съобщи дежурният сеизмолог в Националния институт по геофизика, геодезия и география - БАН. Земетресението беше с магнитуд 5,2 по Рихтер. То бе определено като най-силното в Румъния за последните две години.

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