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22 октомври 1912 г. България атакува Османската империя край Лозенград ВИДЕО

22 октомври 1912 г. България атакува Османската империя край Лозенград ВИДЕО

22 Октомври, 2026 03:06 570 29

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  • османска империя-
  • лозенград

Превземането на Лозенград е един от най-големите триумфи, които историята познава

22 октомври 1912 г. България атакува Османската империя край Лозенград ВИДЕО - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Лозенградската операция е първото голямо сражение в Източна Тракия по време на Балканската война. Тя се провежда от 22 до 24 октомври 1912 година, като Първа (командващ генерал-лейтенант Васил Кутинчев) и Трета българска армия (командващ генерал-лейтенант Радко Димитриев) настъпват срещу силите на османската Източна армия, концентрирани около Лозенград. Това припомня "Български хроники".

РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА СИЛИТЕ

След като България обявява война на Османската империя на 18 октомври 1912 година, тя придвижва своите Първа и Втора армия (командващ генерал-лейтенант Никола Иванов) към Одрин. Основният кос на българското главно командване е Трета армия , ръководена от генерал Радко Димитриев. Турското командване не подозира , че през Странджа може да мине армия. Българският план е Трета армия да премине скрито именно през Странджа и да изненада противника. Армията среща сериозни трудности още при съсредоточаването си към границата. По непонятни причини не е осигурено редовното и снабдяване и не са предоставени транспортни средства. И въпреки многобройните проблеми когато на 9 Октомври войната е обявена , генерал Радко Димитриев отбелязва : "Моите славни сътрудници при щаба посрещнаха известието с такава радост , като ли че се готвеха за сватбен пир." Въпреки трудностите Трета армия прекосява Странджа , скрито за турското командване и на 21 октомври изненадващо влиза в контакт с османските войски северно от Лозенград.На 21 октомври османските сили се прегрупират и заемат отбранителни позиции на около 15 km северно от пътя Одрин-Лозенград.

ХОД НА ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ

22 Октомври
Интензивните сражения от Лозенградската операция започват на 22 октомври. В централния участък при Гечкинли и Селиолу Първа пехотна софийска дивизия (командващ генерал-майор Стефан Тошев), подпомогната от Конната дивизия и Четвърта пехотна преславска дивизия (командващ генерал-майор Климент Бояджиев), с тежък бой успява да отблъсне османските части, като разделя подразделенията, прикриващи Одрин от основните сили при Лозенград.
В западния участък при Муратчалъ-Кайпа Трета пехотна балканска дивизия (командващ генерал-майор Иван Сарафов) успява да блокира опита за османско настъпление. Това дава възможност на Четвърта дивизия да доразвие българското настъпление в централната зона, като отблъсне османските части от Ескиполос към Петра. В източния участък Пета пехотна дунавска дивизия (командващ генерал-майор Павел Христов) също настъпва с няколко километра на юг от Ериклер.
23 Октомври
На втория ден от операцията частите на Трета българска армия продължават настъплението си към Лозенград, преодолявайки опитите за съпротива. Османското командване включва в боя резервната Седма низамска дивизия и за кратко спира настъплението. След влизането в сражението на български резервни части, Трета бригада на Пета дивизия и Втора бригада на пазената в резерв Шеста пехотна бдинска дивизия (командващ генерал-майор Православ Тенев), масирана българска атака ликвидира съпротивата на османските части, които отстъпват неорганизирано към Лозенград, изоставяйки земните укрепления около града. В западния участък османските части също се изтеглят към Одрин под натиска на Трета дивизия и Десета пехотна сборна дивизия (командващ генерал-майор Стою Брадистилов).
24 Октомври
На 24 октомври сутринта Трета армия се подготвя за окончателното овладяване на Лозенград, но командването установява, че основните османски войски са се изтеглили от града. Към 11:30 българските части, водени от Радко Димитриев, влизат в Лозенград и са тържествено посрещнати от местното българско население.

РЕЗУЛТАТ ОТ БИТКАТА

Броят на жертвите в Лозенградската операция от османска страна се оценява на около 1000 убити и 1500 пленени. От българска страна само Трета армия губи 532 убити, а 1420 са ранени.

ПОСЛЕДСТВИЯ

Освен психологическия ефект, който оказва първата българска победа в Източна Тракия, успехът на Лозенградската операция реализира и предварителните планове на българското командване. Основните османски сили са отблъснати на юг и откъснати от Одринската крепост, която вече може да бъде ефективно обсадена.

Неслучайно кореспондентът на английския "Дейли Телеграф" възкликва: "Превземането на Лозенград е един от най-големите триумфи, които историята познава". А западната преса, впечатлена от героизма на войните ни, дава на българите определението "прусаците на Балканите".

В чест на епохалната първа победа над някогашния завоевател народният поет Иван Вазов пише стихотворението "Лозенград".


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Гошо

    9 7 Отговор
    Да това добре ,но е трябвало да спрем там

    04:09 22.10.2024

  • 5 ТаУмВзе

    11 39 Отговор
    Коя България обявава Война на Османската империя бре? Хахаха Тва е сериозно Плакнене на Историята ей. Хахаха

    04:10 22.10.2024

  • 6 нашия

    57 7 Отговор
    спомням си как на прадядо ми му излизаха шрапнели от краката от тази битка където е бил много тежко ранен и буквално се е върнал от оня свят.....чест и слава на всички тези синове на майка България...

    Коментиран от #14

    04:21 22.10.2024

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 12 Ганьо

    4 7 Отговор
    Трябва да се търсят извори за гордее е, героите са друга бира...

    07:11 22.10.2024

  • 13 Левски

    16 39 Отговор
    Края на бг започна след 1876г и се поставя началото на българо руско комунистическо мутренско милиционерско робство и така до ден днешен

    Коментиран от #24

    07:38 22.10.2024

  • 14 Правнук

    15 2 Отговор

    До коментар #6 от "нашия":

    И моят прадядо е ранен. Така си и почина с куршум на сантиметър до сърцето, не е искал да се вади. Живя до 1968, но краката му страдаха вследствие измръзването по време на войната.
    До кога ще се водят тези войни? Кой век сме?

    08:48 22.10.2024

  • 15 ВЕЛИК Е НАШИЯТ ВОЙНИК! ВЕЛИК! ВЕЛИК! ВЕЛ

    20 6 Отговор
    "Българийо, за тебе те умряха,
    една бе ти достойна зарад тях,
    и те за теб достойни, майко, бяха
    И твойто име само кат мълвяха,
    умираха без страх." ИВАН ВАЗОВ
    А ДН€$ фатмакът И оная, ТЕ ПОЗОРЯТ ПРЕД Ц€ЛИЙ $ВЯТ!
    P.S.
    НЕВЕРОЯТНО, НО ФАКТ- р€зид€нтинът € ПРО$$$Т ФАТМАК!
    ДО КЪДЕ ДОКАРАХА Я тази "държава"- г€н€рал Д€$И ДА НИ УПРАВЛЯВА!
    ПО-$ТРАШ€Н ОТ СПИН-а, ПО-ОПА$€Н ОТ РАКА-СЕГА ЗА СЕГА СИ ОСТАВА ФАТМАКА!
    ОСТАВКА ЗА Ч€РВ€НИЯ Mr. К€Ш -нато-БКП К€Л€Ш! 80г. комунизъм СТИГАТ! СТИГАТ!
    ВРЕМЕ Е ЗА НОВ НАРОДЕН СЪД, ФАТМАКЪТ ОСЪДЕН ПРЪВ!

    Коментиран от #18

    09:19 22.10.2024

  • 16 траур

    8 10 Отговор
    для капейките

    Коментиран от #25

    11:36 22.10.2024

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 така е

    11 3 Отговор

    До коментар #19 от "са ибетеФгъзъ":

    Човек като не си знае историята, ето така като тебе повтаря като папагал с каквото са му пълнили главата комунистите 45 години

    Коментиран от #21

    05:29 22.10.2025

  • 21 Ганьо

    6 9 Отговор

    До коментар #20 от "така е":

    Промити мозъци, търсят извори за самочувствие, но даже историята е писана в руските канцеларии...

    06:54 22.10.2025

  • 22 Хе!

    4 9 Отговор
    Нападнали най приятелската държава, под външин натиск, организация и интерес! Прости хора! Сега ходите на пазар масово и крайграничните ви общини се хвалят със съвместни проекти за азвитие на регионите! Снахи - в Турция, лечение - в Турция, Поток - Турция! Делян - ДПС, Бойко - приятел на Ердоган! Радев - да не остане по назад - Боташ! Извинете се на Историята!

    07:18 22.10.2025

  • 23 Иванчо

    8 2 Отговор
    Има доста правописни грешки.....Пише се коз, а не кос. Съответно козове, а не косове.... :) То има и косове, но това са птици :)

    07:43 22.10.2025

  • 24 Куцото добиче

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "Левски":

    Тъп друсар !

    09:43 22.10.2025

  • 25 Куцото добиче

    3 2 Отговор

    До коментар #16 от "траур":

    Млъкни бе, смръдлив чужденец !

    09:45 22.10.2025

  • 26 НН-НОВО НАЧАЛО

    2 2 Отговор
    НЯМАЛО Е ТАКАВА БИТКА! правит€л$твото Щ€ И$КАРА ПЪЛ€€€€€€€€Н МАНДАТ!

    11:11 22.10.2025

  • 27 Горски

    2 0 Отговор
    Българските молби към руския император, цитирайки например клаузите на договора, материалната разлика между сръбските (29 698) и българските загуби (87 926) и предаването на българския град Силистра на Румъния като компенсация за продължаващия и неутралитет се оказват безполезни. Вместо това руският външен министър Сергей Сазонов продължаваше да насърчава България да се даде каквото се иска от непрекъснато увеличаващия се списък на сръбски искания.В крайна сметка прекомерната зависимост на България от Руската империя, сила която анатемосува Съединението на България и покани османския султан да завладее отново Източна Румелия.Сила която организира преврат срещу българския княз само три десетилетия преди това. Русия наблюдаваше атаката на Фердинанд към Истанбул със зле прикрита тревога поради собствените си отдавнашни стремежи към турските проливи. Нежеланието на България да постигне компромис с Гърция, въпреки неколкократните опити, направени от гръцкия министър-председател Венизелос, и сръбското настояване да задържът всички завладени територии проправят пътя към нов конфликт.

    03:09 22.10.2026

  • 28 Абе пън

    1 0 Отговор
    Пак ли ни залъгваш със стари статии!
    Това, че ни смяташ за необразовани и се подигравш синас е видно, но поне уважавай себе си!

    Коментиран от #29

    03:41 22.10.2026

  • 29 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Абе пън":

    Уволнете си редактора и си намерете някой по-грамотен

    04:13 22.10.2026

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