Общинската избирателна комисия във Варна обяви: Кметът Благомир Коцев няма участие в офшорни фирми

Късно снощи Общинската избирателна комисия (ОИК) е взела решение относно казус, свързан с кмета на Варна Благомир Коцев, съобщи varna24.bg.



Решение № 295 на ОИК - Варна визира постъпил сигнал с искане за проверка на възможна несъвместимост на Благомир Рубинов Коцев, като кмет на община Варна, поради участие в търговското дружество Aspen Maritime Investment Inc., регистрирано на Маршаловите острови.



Възоснова на това ОИК - Варна отправи искане за информация до Търговския регистър на Маршаловите острови, относно данни за дружеството Aspen Maritime Investment Inc.



С входящ № 478/07.02.2024 г. от Търговския регистър на Маршаловите острови в ОИК - Варна е постъпил отговор с данни за горното дружество и копие от официален документ за анулиране на регистрацията му на 28 ноември 2017 г.



ОИК - Варна като взе предвид че регистрацията на дружеството Aspen Maritime Investment Inc. е анулирана преди датата на обявяването за избран за кмет на община Варна на Благомир Рубинов Коцев, не установява наличие на обстоятелства за предсрочно прекратяване на пълномощията му.



Заради това ОИК – Варна реши: Отказва предсрочно прекратяване на пълномощията на Благомир Рубинов Коцев като кмет на община Варна, относно обстоятелствата визирани в сигнал с вх.№ 468/25.01.2024 г. свързани с търговско дружество Aspen Maritime Investment Inc.



Решението подлежи на обжалване в 7 дневен срок пред Административен съд - Варна на основание чл.459 от ИК.

