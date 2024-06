"Ние, потребителите": Не купувайте на детето си бански с дълги връзки със свободни краища и с шнурове

Рродителите да избягват да купуват бански костюми с дълги връзки със свободни краища и с шнурове, тъй като те са предпоставка за инциденти във водата и на плажа.

Това предупредиха от гражданската платформа "Ние, потребителите".

По сигнал на властите в Белгия от крайните потребители се изтеглят детски плувни шорти с различни цветни щампи (цветя, фунийки за сладолед и др.), които са продавани онлайн и то на стойност 69 евро. Причината е, че имат дълги функционални връзки за завързване в областта на кръста, които могат да се заклещят при различни дейности на детето, което да доведе до наранявания.

Поради тази причина продуктът не отговаря както на изискванията на Директивата за обща безопасност на продуктите, така и на европейския стандарт EN 14682. Страната на произход на опасния артикул е неизвестна, но той може да се идентифицира по бранда - Mc Alson, и по баркода: 9520 95 9 0.

Някои от моделите, които могат да бъдат открити и към момента в Интернет, са с копчета, но се срещат и от опасните – с връзки около кръста. Затова трябва да се внимава, предупреждават от „Ние, потребителите“.

Връзките със свободни краища на детските бански могат да се увият около врата или крайниците надетето, както и да се закачат за използваните от малчуганите надуваеми артикули. Това крие риск отзадушаване, удавяне след загуба на равновесие и поглъщане на вода или най-малкото нараняване надетето. При игра на плажа и закачане на връзките отново може да се стигне до неприятни ситуации.

Заради същите рискове наскоро са изтеглени от пазара и следните артикули:Детски комплект от панталон, бяла блуза и розов суичър с цип, с надпис "Barbie" и щампа на кукла – бранд Barbie и неизвестна страна на произход;

Два черни спортни панталонки за деца от 1 до 4 години, с надписи съответно: Best ella in the world; и

Basketball, страна на произход Турция.